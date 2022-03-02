К счастью, все снаряды не попали в жилые дома Авдеевки, поэтому пострадавших нет.

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Глава Донецкой области Павел Кириленко рассказал, что российские оккупанты продолжают наносить удары по Авдеевке, в том числе и авиационные.

Снаряды оккупантов накрыли Авдеевку / Фото Павла Кириленко

Под обстрелом также и Торецк. Именно там снаряд попал во двор жилого дома, но не разорвался.

В области наконец восстановили электроснабжение сел Орловки, Гнезда и Желанного. В то же время до сих пор без электричества остаются тоненькое, Северное, Водяное и Новоселовка Вторая.

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