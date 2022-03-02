На щастя, всі снаряди не потрапили у житлові будинки Авдіївки, тож постраждалих немає.
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Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що російські окупанти продовжують завдавати ударів по Авдіївці, у тому числі й авіаційних.
Снаряди окупантів накрили Авдіївку / Фото Павла Кириленка
Під обстрілом також і Торецьк. Саме там снаряд влучив у подвір’я житлового будинку, але не розірвався.
В області нарешті відновили електропостачання до сіл Орлівки, Ласточкиного і Желанного. Водночас досі без електрики залишаються Тоненьке, Сєверне, Водяне і Новоселівка Друга.
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