Об этом 24 каналу рассказал Марьян Кушнир, корреспондент "Радио Свобода". Он также отметил, что у дороги, которая ведет в Лисичанск, горячее всего – там российская армия пытается наступать, а наши военные пытаются нанести максимальное поражение врагу.

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"Максимально активно работает артиллерия, ее очень много. Просто сейчас идет артиллерийский обстрел, наши военные пытаются уничтожить скопление вражеских сил", – отмечает корреспондент.

По словам Кушнира, россияне очень активно используют реактивную артиллерию, поэтому почти десять минут прилетают кассетные снаряды.

Однако эвакуация продолжается, но есть часть людей, которые даже на пепле готовы оставаться в городе и не уезжают отсюда.

Стоит добавить, что наши военные отмечают, что город сдавать не готовы, поэтому готовятся держать долгую оборону за Бахмут.

Почему из Донетчины следует эвакуироваться

28 июля в Донецкой области объявили масштабную эвакуацию. Местных жителей призвали покинуть область, ведь есть риск не только попасть под обстрелы, но остаться без воды, еды, лекарств и тепла.

Кабинет министров Украины 29 июля создал штаб по эвакуации жителей Донбасса. Его возглавила министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

30 июля объявили об обязательной эвакуации местных жителей из Донецкой области. Из области намерены вывезти около 200 тысяч человек, из них 50 тысяч – это дети. Людям, которые не захотят уезжать, придется подписать письменное согласие.

Переселенцев из Донецкой области пообещали обеспечить жильем, деньгами и всем необходимым. Эвакуированных будут расселять в центральных и западных регионах Украины.

Во вторник, 2 августа, началась обязательная эвакуация из Донбасса. В Кропивницкий прибыл эвакуационный поезд из Донбасса.

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