Снаряды попали в 2 многоэтажных дома в Херсоне: есть пострадавшие
1 марта 2022 , 12:01Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
Утром 1 марта российские войска обстреляли Херсон. Вражеские снаряды попали в 2 многоэтажных дома.
Отметим, что вражеские войска зашли в Херсон 1 марта, примерно в 11:40.
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Какая ситуация в Херсоне
Как сообщили в ГСЧС, 1 марта в 10:53 россияне обстреляли Херсон. Снаряды попали в 2 девятиэтажных жилых дома, в результате чего разрушили квартиры на 2 и 3 этажах и в одном из домов возник пожар. Предварительно пострадали 4 человека.
Пожар ликвидирован, наблюдается утечка газа. От ГСЧС привлечено 5 человек и 1 единицы техники,
– сообщили в ГСЧС.
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