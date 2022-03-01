Снаряды попали в 2 многоэтажных дома в Херсоне: есть пострадавшие

Утром 1 марта российские войска обстреляли Херсон. Вражеские снаряды попали в 2 многоэтажных дома.

Отметим, что вражеские войска зашли в Херсон 1 марта, примерно в 11:40.

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Какая ситуация в Херсоне

Как сообщили в ГСЧС, 1 марта в 10:53 россияне обстреляли Херсон. Снаряды попали в 2 девятиэтажных жилых дома, в результате чего разрушили квартиры на 2 и 3 этажах и в одном из домов возник пожар. Предварительно пострадали 4 человека.

Пожар ликвидирован, наблюдается утечка газа. От ГСЧС привлечено 5 человек и 1 единицы техники,

– сообщили в ГСЧС.

Обстрел Херсона: смотрите видео

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