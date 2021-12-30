СНБО будет контролировать процесс закупки угля

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны возьмет под контроль закупки угля в Украине. Хотя пока проблем нет, но вопрос энергетической дестабилизации у России на повестке дня.

Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов. Россия запретила Казахстану транзит угля, а это необходимо Украине.

Кстати Запасы угля на ТЭС выросли почти на 4% за неделю

Ситуация под контролем

Поэтому, по словам Данилова, сейчас Украина получает уголь через морской путь. Сейчас ситуация находится под контролем, проблем нет.

Это сегодня было соответственно поручение, чтобы СНБО взял под контроль закупки угля, которые происходят сейчас для наших ТЭЦ,

– сказал Данилов.

Какие есть запасы угля в Украине

Запасы угля на ТЭС в этом году в 1,7 раза меньше, чем в предыдущем году.

В прошлом году они составляли 832,2 тысячи тонн.

С 20 по 28 декабря запасы увеличились на 16,6 тысячи тонн – до 482,2 тысячи тонн.

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Минэнерго отметил, что перед началом сезона запасов угля было в 4 раза меньше нормы. Эксперты даже прогнозировали веерные отключения света. Однако премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что угля Украине хватит для отопительного сезона.