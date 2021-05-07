Многомиллиардные долги: СНБО готовится ввести санкции против облгазов Фирташа, – СМИ
СНБО может ввести санкции против облгазов за долг перед Оператором газотранспортной системы. Речь идет о 10 миллиардах гривен за отобранный и не оплаченный газ. Большинство из долга принадлежит компании, связанной с Дмитрием Фирташем.
Источник:LIGA.net
Решить ввести санкции могут уже на ближайшем заседании СНБО. Такую информацию СМИ предоставили 2 источника: один из окружения президента Зеленского, другой – нефтегазовой отрасли.
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В документе, который получило СМИ, указано, что за отчетный период облгазы скачали топлива из газотранспортной системы на 9,88 миллиардов гривен.
Важно, что среди крупнейших должников – облгазы, работающих под брендом "Региональной газовой компании", связанной с Дмитрием Фирташем. Речь идет о сумме в 7,97 миллиардов гривен.
Большая часть долга сформировалась за первый квартал 2021 года. Именно тогда в Украине действовали ограничены цены на газ для населения – 6,99 гривен за кубометр.
Такие огромные долги облгазов создают реальную угрозу финансовой стабильности Оператора ГТС, соответственно, угрозу энергетической безопасности Украины. Поэтому СНБО включился в процесс,
– отмечает источник.
Более того, финансовая нестабильность оператора ГТС играет на руку "Газпрому", который всячески лоббирует "Северный поток-2".
По информации другого собеседника, СНБО якобы рассматривает несколько вариантов возможного решения:
- предупреждение;
- заморозка активов;
- национализация с последующей реприватизацией.
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- В планах СНБО – рассмотрение вопроса об "ухудшении экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги".
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