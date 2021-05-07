СНБО может ввести санкции против облгазов за долг перед Оператором газотранспортной системы. Речь идет о 10 миллиардах гривен за отобранный и не оплаченный газ. Большинство из долга принадлежит компании, связанной с Дмитрием Фирташем.

Решить ввести санкции могут уже на ближайшем заседании СНБО. Такую информацию СМИ предоставили 2 источника: один из окружения президента Зеленского, другой – нефтегазовой отрасли.

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Миллиардные долги РГК

В документе, который получило СМИ, указано, что за отчетный период облгазы скачали топлива из газотранспортной системы на 9,88 миллиардов гривен.

Важно, что среди крупнейших должников – облгазы, работающих под брендом "Региональной газовой компании", связанной с Дмитрием Фирташем. Речь идет о сумме в 7,97 миллиардов гривен.

Большая часть долга сформировалась за первый квартал 2021 года. Именно тогда в Украине действовали ограничены цены на газ для населения – 6,99 гривен за кубометр.

Такие огромные долги облгазов создают реальную угрозу финансовой стабильности Оператора ГТС, соответственно, угрозу энергетической безопасности Украины. Поэтому СНБО включился в процесс,

– отмечает источник.

Более того, финансовая нестабильность оператора ГТС играет на руку "Газпрому", который всячески лоббирует "Северный поток-2".

По информации другого собеседника, СНБО якобы рассматривает несколько вариантов возможного решения:

предупреждение;

заморозка активов;

национализация с последующей реприватизацией.

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