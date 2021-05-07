РНБО може ввести санкції проти облгазів через борг перед Оператором газотранспортної системи. Йдеться про заборговані 10 мільярдів гривень за відібраний і не оплачений газ. Більшість з боргу належить компанії, що пов'язана з Дмитром Фірташем.

Ухвалити відповідне рішення і ввести санкції можуть вже на найближчому засіданні РНБО. Таку інформацію ЗМІ надали 2 джерела: один з оточення президента Зеленського, інший – нафтогазової галузі.

Раніше в РНБО зацікавились власниками обленерго і газзбутами

Мільярдні борги РГК

У документі, який отримало ЗМІ, зазначено, що за звітний період облгази викачали палива з газотранспортної системи на 9,88 мільярдів гривень.

Важливо, що серед найбільших боржників – облгази, що працюють під брендом Регіональної газової компанії, пов'язаної з Дмитром Фірташем. Йдеться про суму у 7,97 мільярдів гривень.

Більша частина боргу сформувалася за перший квартал 2021 року. Саме тоді в Україні діяли обмежені ціни на газ для населення – 6,99 гривень за кубометр.

Такі величезні борги облгазів створюють реальну загрозу фінансовій стабільності Оператора ГТС, відповідно, загрозу енергетичній безпеці України. Тому РНБО включилася в процес,

– зазначає джерело.

Ба більше, фінансова нестабільність оператора ГТС грає на руку "Газпрому", що усіляко лобіює "Північний потік-2".

За інформацією іншого співрозмовника, РНБО начебто розглядає кілька варіантів можливого рішення:

попередження;

заморозка активів;

націоналізація з подальшою реприватизацією.

Уряд зацікавився власниками обленерго і газзбутів