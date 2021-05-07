Багатомільярдні борги: РНБО готується ввести санкції проти облгазів Фірташа, – ЗМІ
РНБО може ввести санкції проти облгазів через борг перед Оператором газотранспортної системи. Йдеться про заборговані 10 мільярдів гривень за відібраний і не оплачений газ. Більшість з боргу належить компанії, що пов'язана з Дмитром Фірташем.
Джерело:LIGA.net
Ухвалити відповідне рішення і ввести санкції можуть вже на найближчому засіданні РНБО. Таку інформацію ЗМІ надали 2 джерела: один з оточення президента Зеленського, інший – нафтогазової галузі.
Раніше в РНБО зацікавились власниками обленерго і газзбутами
Мільярдні борги РГК
У документі, який отримало ЗМІ, зазначено, що за звітний період облгази викачали палива з газотранспортної системи на 9,88 мільярдів гривень.
Важливо, що серед найбільших боржників – облгази, що працюють під брендом Регіональної газової компанії, пов'язаної з Дмитром Фірташем. Йдеться про суму у 7,97 мільярдів гривень.
Більша частина боргу сформувалася за перший квартал 2021 року. Саме тоді в Україні діяли обмежені ціни на газ для населення – 6,99 гривень за кубометр.
Такі величезні борги облгазів створюють реальну загрозу фінансовій стабільності Оператора ГТС, відповідно, загрозу енергетичній безпеці України. Тому РНБО включилася в процес,
– зазначає джерело.
Ба більше, фінансова нестабільність оператора ГТС грає на руку "Газпрому", що усіляко лобіює "Північний потік-2".
За інформацією іншого співрозмовника, РНБО начебто розглядає кілька варіантів можливого рішення:
- попередження;
- заморозка активів;
- націоналізація з подальшою реприватизацією.
Уряд зацікавився власниками обленерго і газзбутів
- Напередодні Секретар РНБО Олексій Данілов попросив прем'єра Дениса Шмигаля надати інформацію про структуру власників усіх енергетичних та газових компаній України.
- У планах РНБО – розгляд питання про "погіршення економічної ситуації в Україні через підвищення тарифів на комунальні послуги".
- Данілов попросив Шмигаля підготувати для РНБО матеріали про підвищення в Україні ціни комунальних послуг і поліпшення держрегулювання на ринках газу, електроенергії та тепла.
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