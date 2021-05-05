Зростання тарифів на комуналку: в РНБО зацікавились власниками обленерго і газзбутами
Секретар РНБО Олексій Данілов попросив прем'єра Дениса Шмигаля проаналізувати й скерувати в Раду нацбезпеки інформацію про структуру власників усіх енергетичних та газових компаній України.
Джерело:LIGA.net
Інформацію оприлюднило видання, у розпорядженні якого є відповідний лист секретаря РНБО до прем'єра.
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Данілов просить у Шмигаля інформацію про власників певних компаній
У документі мовиться про плани РНБО розглянути "питання щодо погіршення економічної ситуації в Україні через підвищення тарифів на комунальні послуги".
Олексій Данілов попросив прем'єр-міністра направити в РНБО інформаційно-аналітичний матеріал про структуру власників всіх в Україні:
- енергетичних компаній;
- енергопостачальних компаній і операторів систем розподілу електроенергії (колишні обленерго – 24 канал);
- газопостачальних і газозбутових компаній.
Окрім того, секретар РНБО попросив Шмигаля підготувати для РНБО матеріали про підвищення в Україні комунальних послуг і поліпшення держрегулювання на ринках газу, електроенергії та тепла.
Лист про ймовірне прохання Данілова опублікували журналісти / Фото LIGA.net
Коротко про зростання комунальних послуг
- Кабмін перед 2021 роком значно підвищив тариф на електроенергію для населення, хоча й залишив фіксовану ціну. Зокрема, скасували пільгову ціну у 90 копійок за кіловат-годину за перші 100 кіловат-годин. Тому з 1 січня 2021 року оголосили ціну 1,68 гривні за кіловат на годину.
- У 2021 році також зросли тарифи на виробництво теплової енергії для населення. З 1 січня 2021 року також збільшилась ціна за транспортування газу. Перед тим "Нафтогаз" повідомив про підняття ціни на газ.
- На початку 2021 року люди в різних містах України протестували.
- У кінці січня 2021 року уряд заявив про компенсацію через подорожчання електроенергії. Зі спеціального фонду Держбюджету оголосили, що виділять 1,4 мільярда гривень.
- У кінці березня "Нафтогаз" заявив про повернення річного тарифу для населення з 1 травня.
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