Зеленський доручив підготувати засідання РНБО щодо безпекової ситуації на межі з Кримом
Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з окупованим Кримом. Після наради глава держави доручив підготувати і засідання РНБО щодо цього питання.
Джерело:Офіс Президента
Нараду президент провів під час робочої поїздки на Херсонщину 27 квітня. Обговорили безпекову ситуацію також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.
До теми Перевіряємо готовність, – Зеленський побував на позиціях українських військових на Херсонщині
Хто взяв участь у зустрічі:
- керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак,
- його заступники Роман Машовець та Кирило Тимошенко,
- секретар РНБО Олексій Данілов,
- віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков,
- міністр оборони Андрій Таран,
- головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак,
- постійний представник Президента в АР Крим Антон Кориневич, також голови держадміністрацій областей, керівники всіх силових відомств та представники їхніх регіональних підрозділів.
Зеленський розповів про ситуацію на адмінмежі з півостровом
Зеленський розповів, що відвідав позиції українських військовослужбовців на адмінмежі з окупованим Кримом.
Наші сім'ї, діти можуть бути в спокої,
– сказав Зеленський.
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