Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з окупованим Кримом. Після наради глава держави доручив підготувати і засідання РНБО щодо цього питання.

Нараду президент провів під час робочої поїздки на Херсонщину 27 квітня. Обговорили безпекову ситуацію також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.

До теми Перевіряємо готовність, – Зеленський побував на позиціях українських військових на Херсонщині

Хто взяв участь у зустрічі:

керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак,

його заступники Роман Машовець та Кирило Тимошенко,

секретар РНБО Олексій Данілов ,

, віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков ,

, міністр оборони Андрій Таран ,

, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак ,

, постійний представник Президента в АР Крим Антон Кориневич, також голови держадміністрацій областей, керівники всіх силових відомств та представники їхніх регіональних підрозділів.

Зеленський розповів про ситуацію на адмінмежі з півостровом

Зеленський розповів, що відвідав позиції українських військовослужбовців на адмінмежі з окупованим Кримом.

Наші сім'ї, діти можуть бути в спокої,

– сказав Зеленський.

Важливо! По ситуацію на межі з окупованим півостровом доповів секретар РНБО Олексій Данілов. На нараді обговорили, наскільки готові військові сили України відреагувати на загострення ситуації в регіоні

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