Зеленский поручил подготовить заседание СНБО по ситуации с безопасностью на границе с Крымом
Президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью на административной границе с оккупированным Крымом. После совещания глава государства поручил подготовить и заседание СНБО по этому вопросу.
Источник:Офис Президента
Совещание президент провел во время рабочей поездки в Херсонскую область 27 апреля. Обсудили ситуацию с безопасностью также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.
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Кто принял участие во встрече:
- руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак,
- его заместители Роман Машовец и Кирилл Тимошенко,
- секретарь СНБО Алексей Данилов,
- вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников,
- министр обороны Андрей Таран,
- главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак,
- постоянный представитель Президента в АР Крым Антон Кориневич, также главы госадминистраций областей, руководители всех силовых ведомств и представители их региональных подразделений.
Зеленский рассказал о ситуации на админгранице с полуостровом
Зеленский рассказал, что посетил позиции украинских военнослужащих на админгранице с оккупированным Крымом.
Наши семьи, дети могут быть спокойны,
– сказал Зеленский.
О ситуации на границе с оккупированным полуостровом доложил секретарь СНБО Алексей Данилов. На совещании обсудили, насколько готовы военные силы Украины отреагировать на обострение в регионе.
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Зеленский поручил подготовить заседание СНБО
По результатам совещания глава государства поручил секретарю СНБО подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны.
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