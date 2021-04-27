Президент Владимир Зеленский провел совещание по ситуации с безопасностью на административной границе с оккупированным Крымом. После совещания глава государства поручил подготовить и заседание СНБО по этому вопросу.

Совещание президент провел во время рабочей поездки в Херсонскую область 27 апреля. Обсудили ситуацию с безопасностью также в Херсонской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

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Кто принял участие во встрече:

руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак ,

, его заместители Роман Машовец и Кирилл Тимошенко,

секретарь СНБО Алексей Данилов ,

, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников ,

, министр обороны Андрей Таран ,

, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак ,

, постоянный представитель Президента в АР Крым Антон Кориневич, также главы госадминистраций областей, руководители всех силовых ведомств и представители их региональных подразделений.

Зеленский рассказал о ситуации на админгранице с полуостровом

Зеленский рассказал, что посетил позиции украинских военнослужащих на админгранице с оккупированным Крымом.

Наши семьи, дети могут быть спокойны,

– сказал Зеленский.

О ситуации на границе с оккупированным полуостровом доложил секретарь СНБО Алексей Данилов. На совещании обсудили, насколько готовы военные силы Украины отреагировать на обострение в регионе.

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Зеленский поручил подготовить заседание СНБО

По результатам совещания глава государства поручил секретарю СНБО подготовить в ближайшее время заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Президент Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью на Донбассе украинского защитника.