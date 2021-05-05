Рост тарифов на коммуналку: в СНБО заинтересовались владельцами облэнерго и газзбутами
Секретарь СНБО Алексей Данилов попросил премьера Дениса Шмыгаля проанализировать и направить в Совет нацбезопасности информацию о структуре владельцев всех энергетических и газовых компаний Украины.
Источник:LIGA.net
Информацию обнародовало издание, в распоряжении которого есть соответствующее письмо секретаря СНБО к премьеру.
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Данилов просит у Шмыгаля информацию о владельцах определенных компаний
В документе говорится о планах СНБО рассмотреть "вопрос об ухудшении экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги".
Алексей Данилов попросил премьер-министра направить в СНБО информационно-аналитический материал о структуре собственников всех в Украине:
- энергетических компаний;
- энергоснабжающих компаний и операторов систем распределения (бывшие облэнерго – 24 канал);
- газоснабжающих и газосбытовых компаний.
Кроме того, секретарь СНБО попросил Шмыгаля подготовить для СНБО материалы о повышении в Украине коммунальных услуг и улучшение госрегулирования на рынках газа, электроэнергии и тепла.
Письмо о вероятной просьбе Данилова опубликовали журналисты / Фото LIGA.net
Коротко о росте коммунальных услуг
- Кабмин перед 2021 годом значительно повысил тариф на электроэнергию для населения, хотя и оставил фиксированную цену. В частности, отменили льготную цену в 90 копеек за киловатт-час за первые 100 киловатт-часов. Поэтому с 1 января 2021 года объявили цену 1,68 гривны за киловатт в час.
- В 2021 году также выросли тарифы на производство тепловой энергии для населения. С 1 января 2021 года также увеличилась цена за транспортировку газа. Перед тем "Нафтогаз" сообщил о поднятии цены на газ.
- В начале 2021 года люди в разных городах Украины протестовали.
- В конце января 2021 года правительство заявило о компенсации из-за подорожания электроэнергии. Из специального фонда Госбюджета объявили, что выделят 1,4 миллиарда гривен.
- В конце марта "Нафтогаз" заявил о возвращении годового тарифа для населения с 1 мая.
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