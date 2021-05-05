Секретарь СНБО Алексей Данилов попросил премьера Дениса Шмыгаля проанализировать и направить в Совет нацбезопасности информацию о структуре владельцев всех энергетических и газовых компаний Украины.

Информацию обнародовало издание, в распоряжении которого есть соответствующее письмо секретаря СНБО к премьеру.

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Данилов просит у Шмыгаля информацию о владельцах определенных компаний

В документе говорится о планах СНБО рассмотреть "вопрос об ухудшении экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги".

Алексей Данилов попросил премьер-министра направить в СНБО информационно-аналитический материал о структуре собственников всех в Украине:

энергетических компаний;

энергоснабжающих компаний и операторов систем распределения (бывшие облэнерго – 24 канал);

газоснабжающих и газосбытовых компаний.

Кроме того, секретарь СНБО попросил Шмыгаля подготовить для СНБО материалы о повышении в Украине коммунальных услуг и улучшение госрегулирования на рынках газа, электроэнергии и тепла.

Письмо о вероятной просьбе Данилова опубликовали журналисты / Фото LIGA.net

Важно! В конце марта 24 канал писал о том, как экономить на коммунальных платежках. Кроме того, есть советы относительно того, как сэкономить на потреблении газа.

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