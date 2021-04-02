Совет национальной безопасности и обороны Украины 2 апреля соберется на очередное заседание. На нем могут рассмотреть введение санкций против контрабандного бизнеса боевиков.

По информации издания, по результатам заседания могут ввести санкции против граждан Украины, которые занимаются поставками в Украину и в Европу контрафактных подакцизных товаров.

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На СНБО могут рассмотреть вопрос контрабанды боевиков

Прежде всего это касается сигарет и водки, произведенных на оккупированных территориях.

Основанием для введения санкций могут быть те же статьи о финансировании терроризма, которые легли в основу решения по Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку,

– говорится в сообщении.

В частности, закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак рассказал изданию, что в Украине происходит легализация товарной контрабанды, в частности сигарет.

"После оккупации Россией части Донбасса действует схема, по которой, например, сигареты могут производить в обычной донецкой квартире, потом легализировать на соответствующем предприятии Желтых Вод или Львовской области, – объяснил Трепак. И добавил, что дальше товар через границу "пускают"в Европу".

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