РНБО може ввести санкції проти королів контрафакту, виробленого бойовиками, – ЗМІ
Рада національної безпеки та оборони України 2 квітня збереться на чергове засідання. На ньому можуть розглянути введення санкцій проти контрабандного "бізнесу" бойовиків.
Джерело:ZN.UA
За інформацією видання, за результатами засідання можуть запровадити санкції проти громадян України, які займаються поставками в Україну і в Європу підакцизних контрафактних товарів.
Читайте також На РНБО будуть питання, що стосуються тем безпеки і наведення справедливості, – ОП
На РНБО можуть розглянути питання контрабанди бойовиків
Насамперед це стосується сигарет і горілки, вироблених на окупованих територіях.
Підставою для введення санкцій можуть бути ті ж статті про фінансування тероризму, які лягли в основу рішення по Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку,
– йдеться в повідомленні.
Зокрема, закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення".
Колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак розповів виданню, що в Україні відбувається легалізація товарної контрабанди, зокрема сигарет.
"Після окупації Росією частини Донбасу діє схема, за якої, наприклад, сигарети можуть виробляти у звичайній донецькій квартирі, потім легалізовувати на відповідному підприємстві Жовтих Вод чи Львівської області, – пояснив Трепак. Та додав, що далі товар через кордон "пускають" до Європи".
Чергове засідання РНБО: що відомо
- Про засідання 2 квітня напередодні повідомила низка українських ЗМІ.
- Раніше Олексій Данілов зауважив, що Володимир Зеленський може скликати засідання, на якому обговорять ситуацію з контрабандою через державний кордон.
- Також секретар РНБО припускав, що окреме засідання можуть присвятити ситуації з коронавірусом в Україні та можливому загальнонаціональному локдауну.
- Передувало заяві про скликання РНБО загострення на Донбасі. Розвідка повідомила, що Росія нарощує військо біля кордону і готується до вторгнення.
Поділитися новиною