На РНБО будуть питання, що стосуються тем безпеки і наведення справедливості, – ОП
В Офісі Президента натякнули на те, які теми розглядатимуть на засіданні РНБО у п'ятницю, 2 квітня. Втім, анонсів щодо конкретних рішень, які будуть запроваджувати, наразі не дають.
Джерело:24 канал
Цього разу планують обговорити теми безпеки і наведення справедливості в Україні. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі одного з українських телеканалів.
Раніше Засідання РНБО: ЗМІ дізналося подробиці порядку денного
Засідання РНБО 2 квітня: що планують розглянути
Як було і раніше, конкретних тем і рішень, які розглядатиме склад РНБО, надавати не планують. Те, що будуть обговорювати члени Ради національної безпеки і оборони, не будуть повідомляти до самого почату цього засідання. Втім, як і минулі рази, теми стосуватимуть безпеки країни і наведення справедливості.
Можу сказати, що сьогодні темами засідання РНБО, як і минулих, буде тема безпеки і наведення справедливості,
– сказав Кирило Тимошенко.
Зазначимо: минулої п'ятниці, 26 березня, в Офісі Президента повідомили, що наразі Рада нацбезпеки та оборони збиратись не планує. Тоді там лише зазначили, що готуються до майбутнього засідання.
РНБО вчергове збирається: що відомо
- Про те, що РНБО, традиційно для себе, збирається у п'ятницю, 1 квітня повідомила низка українських ЗМІ.
- Раніше секретар РНБО Олексій Данілов зауважив, що Володимир Зеленський може скликати засідання РНБО. Він зазначав, що наступного засідання планують обговорити ситуацію з контрабандою через державний кордон.
- Також секретар РНБО припускав, що окреме засідання можуть присвятити ситуації з коронавірусом в Україні та можливому загальнонаціональному локдауну.
- Передувала заяві про скликання РНБО ситуація на Донбасі. Розвідка повідомила, що Росія нарощує військо біля кордону і готується до вторгнення.
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