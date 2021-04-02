В Офісі Президента натякнули на те, які теми розглядатимуть на засіданні РНБО у п'ятницю, 2 квітня. Втім, анонсів щодо конкретних рішень, які будуть запроваджувати, наразі не дають.

Цього разу планують обговорити теми безпеки і наведення справедливості в Україні. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі одного з українських телеканалів.

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Засідання РНБО 2 квітня: що планують розглянути

Як було і раніше, конкретних тем і рішень, які розглядатиме склад РНБО, надавати не планують. Те, що будуть обговорювати члени Ради національної безпеки і оборони, не будуть повідомляти до самого почату цього засідання. Втім, як і минулі рази, теми стосуватимуть безпеки країни і наведення справедливості.

Можу сказати, що сьогодні темами засідання РНБО, як і минулих, буде тема безпеки і наведення справедливості,

– сказав Кирило Тимошенко.

Зазначимо: минулої п'ятниці, 26 березня, в Офісі Президента повідомили, що наразі Рада нацбезпеки та оборони збиратись не планує. Тоді там лише зазначили, що готуються до майбутнього засідання.

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