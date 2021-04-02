На СНБО будут вопросы, касающиеся тем безопасности и наведения справедливости, – ОП
В Офисе Президента намекнули на то, какие темы будут рассматривать на заседании СНБО в пятницу, 2 апреля. Впрочем, анонсов по конкретным решениям, которые будут вводить, пока не дают.
Источник:24 канал
На этот раз планируют обсудить темы безопасности и наведения справедливости в Украине. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире одного из украинских телеканалов.
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Заседание СНБО 2 апреля: что планируют рассмотреть
Как было и раньше, конкретных тем и решений, которые будет рассматривать состав СНБО, предоставлять не планируют. То, что будут обсуждать члены Совета национальной безопасности и обороны, не будут сообщать до самого начала этого заседания. Впрочем, как и прошлые разы, темы будут касаться безопасности страны и наведения справедливости.
Могу сказать, что сегодня темами заседания СНБО, как и прошлых, будет тема безопасности и наведения справедливости,
– сказал Кирилл Тимошенко.
Отметим: в прошлую пятницу, 26 марта, в офисе Президента сообщили, что сейчас Совет нацбезопасности и обороны собираться не планирует. Там лишь отметили, что готовятся к предстоящему заседанию.
СНБО в очередной раз собирается: что известно
- О том, что СНБО, традиционно для себя, собирается в пятницу, 1 апреля сообщил ряд украинских СМИ.
- Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Владимир Зеленский может созвать заседание СНБО. Он отмечал, что на следующем заседании планируют обсудить ситуацию с контрабандой через государственную границу.
- Также секретарь СНБО предполагал, что отдельное заседание могут посвятить ситуации с коронавирусом в Украине и возможном общенациональном локдауне.
- Предшествовала заявлению о созыве СНБО ситуация на Донбассе. Разведка сообщила, что Россия наращивает войско у границы и готовится к вторжению.
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