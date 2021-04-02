В Офисе Президента намекнули на то, какие темы будут рассматривать на заседании СНБО в пятницу, 2 апреля. Впрочем, анонсов по конкретным решениям, которые будут вводить, пока не дают.

На этот раз планируют обсудить темы безопасности и наведения справедливости в Украине. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире одного из украинских телеканалов.

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Как было и раньше, конкретных тем и решений, которые будет рассматривать состав СНБО, предоставлять не планируют. То, что будут обсуждать члены Совета национальной безопасности и обороны, не будут сообщать до самого начала этого заседания. Впрочем, как и прошлые разы, темы будут касаться безопасности страны и наведения справедливости.

Могу сказать, что сегодня темами заседания СНБО, как и прошлых, будет тема безопасности и наведения справедливости,

– сказал Кирилл Тимошенко.

Отметим: в прошлую пятницу, 26 марта, в офисе Президента сообщили, что сейчас Совет нацбезопасности и обороны собираться не планирует. Там лишь отметили, что готовятся к предстоящему заседанию.

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