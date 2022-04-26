Об этом сообщили судебно-медицинские эксперты. Мирных жителей убивали крохотными металлическими стрелами от снарядов русской артиллерии.
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Флешетта – это металлические дротики длиной 3 – 4 сантиметра, вылетающие из снаряда после взрыва в воздухе. Зона поражения – 300 метров,
– говорится в сообщении.
Очевидцы рассказали, что россияне применили флашетту перед уходом из Киевской области.
Россия уже применяла запрещенные снаряды ОШ-1 и ОШ-2 в сирийском городе Алеппо и на оккупированном Донбассе. В Центре противодействия дезинформации при СНБО напомнили, что эту шрапнель запрещают Гаагские конвенции 1899 и 1907 годов.
Ранее о применении флашетты сообщали СМИ
- Издание The Guardian 25 апреля сообщило, что судмедэксперты обнаружили в телах украинских погибших мелкие снаряды. Их россияне применяли против мирных людей в Буче и в Ирпене.
- Соответствующее заявление сделала команда патологоанатомов и судмедэкспертов, фиксирующих военные преступления России.
- Судмедэксперты сообщили, что у большинства жертв обломки находили в черепе и груди.
- Снаряды с флешеттами впервые применили во время Первой мировой войны.
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