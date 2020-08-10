В СНБО подвели итоги за первые полмесяца перемирия
В понедельник, 10 августа, начались уже 15 сутки прекращения огня на Донбассе, а следовательно с момента его объявления прошло уже полмесяца. Хотя пророссийские боевики по-настоящему обстрелы не прекратили, украинские войска потерь до сих пор не понесли.
Режим прекращения огня на Донбассе выполняется, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера, подчеркнули в Совете национальной безопасности и обороны Украины.
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Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил принципиальную разницу между действующим перемирием и всеми предыдущими. Если ранее обстрелов из тяжелого вооружения и техники не было всего несколько дней, то сейчас такого не зафиксировано за 15 суток.
Надежду, что достигнутые в ТКГ договоренности и в дальнейшем будут выполняться, подкрепляются ежедневными данными, обработанными программно-аппаратным комплексом СОТА,
– отметили в СНБО.
О завершении первой половины месяца прекращения огня на Донбассе упомянул и Президент Украины – глава СНБО Владимир Зеленский. Он поблагодарил украинских воинов за мужество и выдержку.
"Благодарен за то, что они берегут нас с вами и друг друга. Я невероятно рад, что с 27 июля у нас нет потерь. Будем и впредь делать все ради мира, возвращения наших людей и территорий", – пообещал президент.
Прекращение огня на Донбассе: коротко
- Полное прекращение огня на Донбассе началось с полуночи 27 июля 2020 года. Соответствующее решение приняли на встрече минской Трехсторонней контактной группы. С этого времени личный состав Объединенных сил боевых потерь и ранений не получил.
- Однако выстрелы с вражеской стороны все же звучат. За 15 дней перемирия пророссийские боевики более 250 раз нарушили договоренности, свидетельствуют данные мониторинговой миссии ОБСЕ.
- Всего за это время на Донбассе прогремели около 50 взрывов, были два боеприпаса, три осветительные ракеты, 201 очередь и выстрел из стрелкового оружия.