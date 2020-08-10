В понедельник, 10 августа, начались уже 15 сутки прекращения огня на Донбассе, а следовательно с момента его объявления прошло уже полмесяца. Хотя пророссийские боевики по-настоящему обстрелы не прекратили, украинские войска потерь до сих пор не понесли.

Режим прекращения огня на Донбассе выполняется, а единичные случаи его нарушения не имеют системного характера, подчеркнули в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил принципиальную разницу между действующим перемирием и всеми предыдущими. Если ранее обстрелов из тяжелого вооружения и техники не было всего несколько дней, то сейчас такого не зафиксировано за 15 суток.

Надежду, что достигнутые в ТКГ договоренности и в дальнейшем будут выполняться, подкрепляются ежедневными данными, обработанными программно-аппаратным комплексом СОТА,

– отметили в СНБО.

О завершении первой половины месяца прекращения огня на Донбассе упомянул и Президент Украины – глава СНБО Владимир Зеленский. Он поблагодарил украинских воинов за мужество и выдержку.

"Благодарен за то, что они берегут нас с вами и друг друга. Я невероятно рад, что с 27 июля у нас нет потерь. Будем и впредь делать все ради мира, возвращения наших людей и территорий", – пообещал президент.

Прекращение огня на Донбассе: коротко