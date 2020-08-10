У понеділок, 10 серпня, почалася вже 15 доба припинення вогню на Донбасі, а отже з моменту його оголошення минуло вже пів місяця. Хоча проросійські бойовики по-справжньому обстріли не припинили, українські війська втрат досі не зазнавали.

Режим припинення вогню на Донбасі виконується, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру, наголосили в Раді національної безпеки й оборони України.

До слова Загострення на Донбасі: ворог 5 разів обстріляв українських захисників з гранатометів

Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив принципову різницю між чинним перемир'ям і всіма попередніми. Коли раніше обстрілів з важкого озброєння й техніки не було всього кілька днів, то нині жодного такого не зафіксовано за 15 діб.

Сподівання, що досягнуті в ТКГ домовленості й надалі будуть виконуватися, підкріплюються щоденними даними, опрацьованими програмно-апаратним комплексом СОТА,

– зазначили в РНБО.

Про завершення першої половини місяця припинення вогню на Донбасі згадав і Президент України – голова РНБО Володимир Зеленський. Він подякував українським воїнам за мужність і витримку.

"Вдячний за те, що вони бережуть нас з вами й одне одного. Я неймовірно радий, що з 27 липня в нас немає втрат. Будемо й надалі робити все заради миру, повернення наших людей і територій", – пообіцяв президент.

Припинення вогню на Донбасі: коротко