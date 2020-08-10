У РНБО підбили підсумки за перші пів місяця перемир'я
У понеділок, 10 серпня, почалася вже 15 доба припинення вогню на Донбасі, а отже з моменту його оголошення минуло вже пів місяця. Хоча проросійські бойовики по-справжньому обстріли не припинили, українські війська втрат досі не зазнавали.
Режим припинення вогню на Донбасі виконується, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру, наголосили в Раді національної безпеки й оборони України.
До слова Загострення на Донбасі: ворог 5 разів обстріляв українських захисників з гранатометів
Секретар РНБО Олексій Данілов зауважив принципову різницю між чинним перемир'ям і всіма попередніми. Коли раніше обстрілів з важкого озброєння й техніки не було всього кілька днів, то нині жодного такого не зафіксовано за 15 діб.
Сподівання, що досягнуті в ТКГ домовленості й надалі будуть виконуватися, підкріплюються щоденними даними, опрацьованими програмно-апаратним комплексом СОТА,
– зазначили в РНБО.
Про завершення першої половини місяця припинення вогню на Донбасі згадав і Президент України – голова РНБО Володимир Зеленський. Він подякував українським воїнам за мужність і витримку.
"Вдячний за те, що вони бережуть нас з вами й одне одного. Я неймовірно радий, що з 27 липня в нас немає втрат. Будемо й надалі робити все заради миру, повернення наших людей і територій", – пообіцяв президент.
Припинення вогню на Донбасі: коротко
- Повне припинення вогню на Донбасі розпочалося з опівночі 27 липня 2020 року. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи. З цього часу особовий склад Об'єднаних сил бойових втрат і поранень не зазнав.
- Однак постріли з ворожої сторони все ж лунають. За 15 днів перемир'я проросійські бойовики понад 250 раз порушили домовленості, свідчать дані моніторингової місії ОБСЄ.
- Загалом за цей час на Донбасі пролунали близько 50 вибухів, були два невизначені боєприпаси, три освітлювальні ракети, 201 черга й постріл зі стрілецької зброї.