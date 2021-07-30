Ахметов, Суркисы, Бойко: как СНБО будет наказывать олигархов, если те будут повышать тарифы

В случае угрозы нацбезопасности СНБО рассматривает возможность введения санкций против украинских олигархов. Говорится о временных администрациях на их предприятиях.

В СНБО взволнованы из-за того, что в Украине проявляются тенденции монополизации энергетической отрасли. Секретарь ведомства уверяет, что государство будет противодействовать этому в случае угрозы. Об этом говорили на первом выездном заседании СНБО 30 июля.

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В Украине возможна монополия на электроэнергию

По словам Алексея Данилова, в Украине почти вся энергетическая распределительная сеть в руках небольшой группы людей, чьи имена ни для кого не секрет, Ахметов, братья Суркисы, Новинский, Боголюбов, Григоришин, Левочкин, Коломойский и гражданин России Воеводин.

На сегодняшнем заседании СНБО обсуждали методы борьбы с монополией.

Мы на сегодняшний день рассматриваем вопрос введения временных администраций в случае необходимости, в случае угрозы национальной безопасности и обороне,

– сообщил Данилов.

Также секретарь Совета нацбезопасности заявил, что сегодня на заседании приняли решение о запрете повышать цены на электроэнергию для уязвимых групп населения.

Монополия в газовой сфере

Данилов рассказал, что в газовой сфере в Украине тотальная монополия, потому что 70% газа принадлежит компании Фирташа. По поручению СНБО, Кабинет министров проведет проверку этой компании для того, чтобы "действовать в соответствии с действующим законодательством".

Отдельно СНБО обратил внимание на то, что за последнее время государство потеряло 16 920 километров газораспределительных сетей. Они перешли в частную собственность. Ведомство будет расследовать, как и почему так произошло.