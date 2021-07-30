Ахметов, Суркисы, Бойко: как СНБО будет наказывать олигархов, если те будут повышать тарифы
Источник:24 канал
В случае угрозы нацбезопасности СНБО рассматривает возможность введения санкций против украинских олигархов. Говорится о временных администрациях на их предприятиях.
В СНБО взволнованы из-за того, что в Украине проявляются тенденции монополизации энергетической отрасли. Секретарь ведомства уверяет, что государство будет противодействовать этому в случае угрозы. Об этом говорили на первом выездном заседании СНБО 30 июля.
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В Украине возможна монополия на электроэнергию
По словам Алексея Данилова, в Украине почти вся энергетическая распределительная сеть в руках небольшой группы людей, чьи имена ни для кого не секрет, Ахметов, братья Суркисы, Новинский, Боголюбов, Григоришин, Левочкин, Коломойский и гражданин России Воеводин.
На сегодняшнем заседании СНБО обсуждали методы борьбы с монополией.
Мы на сегодняшний день рассматриваем вопрос введения временных администраций в случае необходимости, в случае угрозы национальной безопасности и обороне,
– сообщил Данилов.
Также секретарь Совета нацбезопасности заявил, что сегодня на заседании приняли решение о запрете повышать цены на электроэнергию для уязвимых групп населения.
Монополия в газовой сфере
Данилов рассказал, что в газовой сфере в Украине тотальная монополия, потому что 70% газа принадлежит компании Фирташа. По поручению СНБО, Кабинет министров проведет проверку этой компании для того, чтобы "действовать в соответствии с действующим законодательством".
Отдельно СНБО обратил внимание на то, что за последнее время государство потеряло 16 920 километров газораспределительных сетей. Они перешли в частную собственность. Ведомство будет расследовать, как и почему так произошло.
Кому принадлежит украинская электроэнергетика?
Фирмам, связанным с российским бизнесменом Воеводиным принадлежат "Ровнооблэнерго", "Житомироблэнерго", "Киевоблэнерго", "Черновцыоблэнерго", "Одессаоблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Херсоноблэнерго".
Ринату Ахметову принадлежат предприятия "Киевэнерго", "Днепрооблэнерго", "Донецкоблэнерго" и "Крымэнерго".
Фирмы с орбиты Коломойского контролируют "Сумыоблэнерго", "Черниговоблэнерго" и "Полтаваоблэнерго".
"Львовоблэнерго" и "Прикарпатьеоблэнерго" принадлежат компаниям братьев Суркисов.
"Закарпатьеоблэнерго" и "Волыньоблэнерго" принадлежат фирмам, связанным с Бойко и Левочкиным.