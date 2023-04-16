Андрей Шаповалов, исполняющий обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО, в колонке для 24 Канала написал, что единственное, что может сделать Украина – победить на поле боя. Именно это позволит остановить жестокость оккупантов в Украине.

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У Украины нет альтернативы, кроме победы

Шаповалов подчеркнул, что украинские военные еще с 2014 года знают о том, каковы на самом деле россияне. В частности, говорится о российском обществе.

"В Украине все об этом давно знают. Те, кто видел войну с 2014 года, и те, кто узнал о ней 24 февраля 2022 года. Поэтому новые свидетельства не меняют нашего отношения к россиянам. Мы знаем, с кем имеем дело. Никто из боевых офицеров и солдат, с которыми я обсуждал это видео, не был удивлен, увидев его. Никто не был удивлен, когда увидел поддержку этого ужаса в российском обществе", – написал представитель СНБО.

Мне все равно, что после войны российские солдаты, которые смогут вернуться домой живыми, будут продолжать отрезать головы и убивать кувалдами своих друзей и соседей, считающих их сегодня "героями". Для меня главное, чтобы этого не происходило в Украине,

– отметил Шаповалов.

Россия терроризирует украинцев даже на Пасху

Несмотря на Пасху, Россия продолжает терроризировать Украину. Так, в Пасхальную ночь оккупационные войска вели обстрелы не только по украинским военным, но и по гражданским.

Оккупанты выпустили около 10 ракет С-300 по Николаевской области. В результате обстрела погибли 17-летний парень и 18-летняя девушка.

Также Россия в Пасхальную ночь цинично ударила по временно оккупированному Донецку. Кроме того, россияне совершили массированную атаку на Запорожье. Целью врага стала церковь.

Более того, россияне обстреливали населенные пункты Сумской и Харьковской областей.

Что нужно для победы Украины