Президент Владимир Зеленский 27 апреля поручил подготовить заседание СНБО по вопросам территориальной обороны. Его могут провести через несколько недель.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

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Зеленский провел совещание с руководителями областей

Владимир Зеленский 27 апреля провел совещание с руководством областей, которые выходят к Азовскому и Черному морям, и правоохранительными органами этих регионов.

"Мы проговорили то, как обезопасить себя, чтобы Украина в любом случае была в безопасности и понимала, как сотрудничают правоохранительные органы, военные и территориальная оборона", – сказал Кирилл Тимошенко

По его словам, именно поэтому после встречи президент инициировал заседание СНБО по этому поводу.

Я думаю, что оно пройдет через несколько недель, поскольку на этом совещании раздали задания главам областей, секретарю СНБО, Офису Президента,

– добавил замглавы ОП.

Обратите внимание! Глава ГПСУ Сергей Дейнеко подтвердил начало отвода российских войск. По его словам, страна-агрессор частично выводит армию из временно оккупированного Крыма.

Напомним, президент Владимир Зеленский 27 апреля прибыл с рабочим визитом на Херсонщину.

Глава государства посетил позиции украинских военнослужащих на админгранице с оккупированным Крымом.

Владимир Зеленский с визитом посетил Херсонщину: смотрите видео