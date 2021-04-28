В ОПУ рассказали, когда СНБО сможет рассмотреть вопрос территориальной обороны
Президент Владимир Зеленский 27 апреля поручил подготовить заседание СНБО по вопросам территориальной обороны. Его могут провести через несколько недель.
Источник:24 канал
Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.
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Зеленский провел совещание с руководителями областей
Владимир Зеленский 27 апреля провел совещание с руководством областей, которые выходят к Азовскому и Черному морям, и правоохранительными органами этих регионов.
"Мы проговорили то, как обезопасить себя, чтобы Украина в любом случае была в безопасности и понимала, как сотрудничают правоохранительные органы, военные и территориальная оборона", – сказал Кирилл Тимошенко
По его словам, именно поэтому после встречи президент инициировал заседание СНБО по этому поводу.
Я думаю, что оно пройдет через несколько недель, поскольку на этом совещании раздали задания главам областей, секретарю СНБО, Офису Президента,
– добавил замглавы ОП.
Напомним, президент Владимир Зеленский 27 апреля прибыл с рабочим визитом на Херсонщину.
Глава государства посетил позиции украинских военнослужащих на админгранице с оккупированным Крымом.
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