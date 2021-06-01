Впрочем, не исключено, что СНБО соберут все же в пятницу. Об этом сообщил источник в Офисе Президента.

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По информации собеседника издания, четкой повестки дня этого заседания пока нет. Сейчас его все еще прорабатывают.

Могут рассмотреть санкции против Беларуси

Накануне Министерство иностранных дел Украины подготовило пакет санкций против режима белорусского диктатора Александра Лукашенко.

По состоянию на 28 мая его передали в СНБО. "Надеемся, в ближайшее время этот пакет рассмотрят и последствием станет указ президента", – отметили в ведомстве.

Справка. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал экстренную посадку самолета Ryanair в Минске. По его словам, это решение могло обернуться катастрофой.

Отчет о государственных дачах

На предстоящем заседании СНБО могут представить отчет об аудите государственных дач в Конча-Заспе и Пуще-Водице. Его должны были провести до 28 мая.

Слухи о вероятном увольнении Кличко

Ранее СМИ также сообщали, что СНБО якобы может отстранить Виталия Кличко от должности главы КГГА. А именно из-за обысков в коммунальных предприятиях и кабинетах администрации.

Сам Кличко подчеркнул, что это – лишь слухи. По его мнению, это – манипуляция, чтобы надавить на Киевского городского голову, который одновременно занимает должность и председателя КГГА.