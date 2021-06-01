Втім, не виключено, що РНБО зберуть таки у п'ятницю. Про це повідомило джерело в Офісі Президента.

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За інформацією співрозмовника видання, чіткого порядку денного цього засідання поки немає. Наразі його все ще опрацьовують.

Можуть розглянути санкції проти Білорусі

Напередодні Міністерство закордонних справ України підготувало пакет санкцій проти режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Станом на 28 травня його передали до РНБО. "Сподіваємося, найближчим часом цей пакет розглянуть й наслідком стане указ президента", – зазначили у відомстві.

Довідка. Раніше секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував екстрену посадку літака Ryanair у Мінську. За його словами, це рішення могло обернутися катастрофою.

Звіт про державні дачі

На майбутньому засіданні РНБО можуть представити звіт про аудит державних дач у Конча-Заспі та Пущі-Водиці. Його мали провести до 28 травня.

Чутки про ймовірне звільнення Кличка

Раніше ЗМІ також повідомляли, що РНБО нібито може усунути Віталія Кличка з посади голови КМДА. А саме – через обшуки в комунальних підприємствах й кабінетах Адміністрації.

Сам Кличко наголосив, що це – лише чутки. На його думку, це – маніпуляція, аби натиснути на Київського міського голову, який одночасно обіймає посаду й голови КМДА.