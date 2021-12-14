В СНБО заявили, что готовы на компромиссы относительно Донбасса, но им "есть предел"
Источник:"РБК-Украина"
В СНБО объяснили, готова ли Украина идти на компромиссы относительно Донбасса. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что всяким компромиссам есть предел.
Именно эту черту украинские власти переступать не намерены. Об этом Данилов рассказал на брифинге.
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Украина не может уступить территорию
Нам нужно ставить точку в этом вопросе, такую задачу поставил Владимир Зеленский. Но не вследствие наших интересов. Мы не можем уступить свою территорию, те вещи, которые зафиксированы в нашей Конституции,
– подчеркнул Данилов.
По компромиссам, то они должны быть одобрены украинцами. Данилов уверяет: идти на уступки и решать все так, как на этом настаивает сейчас Россия, не будут.
Ситуация после разговора Байдена с Зеленским не изменилась
По словам секретаря СНБО, ситуация после разговора президента Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом не изменилась. Россия хочет "поднимать планку", чтобы с ней все начали общаться.
Общение необходимо, но не путем нашего суверенитета. Компромисс возможен, но у любого компромисса есть предел, который мы не можем переступить с вами,
– пояснил секретарь СНБО.
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Что сказал Данилов об угрозе нападения со стороны России:
- По словам Данилова, угроза со стороны России существует постоянно.
- Сейчас ситуация находится под контролем.
- Секретарь СНБО считает, что сейчас у России нет такого количества военных на границе, чтобы использовать их для нападения.
- Однако это не устраняет вероятности атаки.
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