В СНБО заявили, что готовы на компромиссы относительно Донбасса, но им "есть предел"

В СНБО объяснили, готова ли Украина идти на компромиссы относительно Донбасса. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что всяким компромиссам есть предел.

Именно эту черту украинские власти переступать не намерены. Об этом Данилов рассказал на брифинге.

Ранее Возник еще один простор для эскалации, – Зеленский о действиях Путина после разговора с Байденом

Украина не может уступить территорию

Нам нужно ставить точку в этом вопросе, такую задачу поставил Владимир Зеленский. Но не вследствие наших интересов. Мы не можем уступить свою территорию, те вещи, которые зафиксированы в нашей Конституции,

– подчеркнул Данилов.

По компромиссам, то они должны быть одобрены украинцами. Данилов уверяет: идти на уступки и решать все так, как на этом настаивает сейчас Россия, не будут.

Ситуация после разговора Байдена с Зеленским не изменилась

По словам секретаря СНБО, ситуация после разговора президента Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом не изменилась. Россия хочет "поднимать планку", чтобы с ней все начали общаться.

Общение необходимо, но не путем нашего суверенитета. Компромисс возможен, но у любого компромисса есть предел, который мы не можем переступить с вами,

– пояснил секретарь СНБО.

Читайте также Украина не видит сюрпризов, – Зеленский о скоплении российских войск на границе

Что сказал Данилов об угрозе нападения со стороны России:

По словам Данилова, угроза со стороны России существует постоянно.

Сейчас ситуация находится под контролем.

Секретарь СНБО считает, что сейчас у России нет такого количества военных на границе, чтобы использовать их для нападения.

Однако это не устраняет вероятности атаки.

Смотрите в "Теории заговора" о том, как Путин угрожает войной НАТО и США: