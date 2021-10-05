На сайте можно найти конкретного человека – через поиск по имени и фамилии.

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На портале есть информация о юридических и физических лицах, которые под санкциями

Представленная информация о дате президентского указа, которым введены карательные ограничения. Также можно узнать, когда родилось подсанкционное лицо, его гражданство, род деятельности и место проживания. Указан срок, на который ввели санкции.

В отношении юридических лиц можно почерпнуть несколько иную информацию: название компании, налоговый номер, тип санкций, срок действия санкций, юридический адрес.

В СНБО сообщили о введении в действие системы "СОТА"

Отметим, что ранее в СНБО сообщили о вводе в эксплуатацию информационно-аналитической системы "СОТА".

Она будет действовать по следующим направлениям:

социальная, внутри- и внешнеполитическая безопасность,

события в зоне проведения ООС,

распространение заболеваемости COVID-19 в мире и в Украине,

пространственная и функциональная трансформация,

самоуправление в контексте децентрализации,

местные бюджеты и способность общин,

недропользование,

экономическая безопасность,

финансовые рынки,

угрозы на внутренних и внешних рынках.

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О чем будет следующее заседание СНБО

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, вероятно, что следующее заседание посвятят рассмотрению выполнения предыдущих решений. В частности, речь идет о вопросах контрабандистов и воров в законе.

Еще одна тема для обсуждения – ситуация с недропользованием. Ведь отметил Данилов, многие лицензии оформлены на офшорные компании.