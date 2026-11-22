Погода

Об осадках свидетельствуют многочисленные снимки горожан и туристов в соцсетях.

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Буковель засыпает снегом

В сети пользователи утверждают, что снег шел в регионе в течение дня. Судя по видео, он покрыл горные склоны, автодороги и здания.

Зимняя атмосфера в Буковеле осенью: смотрите видео

Значительный снегопад создал атмосферу разгара зимнего сезона еще до наступления декабря. Отдыхающие активно делятся эмоциями от первых сугробов такой интенсивности, несмотря на ухудшение видимости.

Карпаты припорошило снегом: смотрите видео

Заснеженные горные склоны Карпат: смотрите видео

Ранее сообщалось, что на горе Пип Иван Черногорский в этот же день зафиксировали 12 градусов мороза и сильный западный ветер. Шторм в высокогорье Карпат продолжается уже четвертые сутки подряд и сопровождается значительными снегопадами.

Кроме того, в ближайшие дни в Украину придут арктические воздушные массы из Скандинавии вместе с южным циклоном. Синоптики прогнозируют мокрый снег, гололед и морозы до 6 градусов.