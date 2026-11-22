Погода

Про опади свідчать численні кадри містян та туристів у соцмережах.

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Буковель засипає снігом

У мережі користувачі стверджують, що сніг йшов в регіоні протягом дня. Судячи з відео, він вкрив гірські схили, автошляхи та будівлі.

Зимова атмосфера у Буковелі восени: дивіться відео

Значний сніг створив атмосферу розпалу зимового сезону ще до настання грудня. Відпочивальники активно діляться емоціями від перших заметів такої інтенсивності, попри погіршення видимості.

Карпати припорошило снігом: дивіться відео

Засніжені гірські схили Карпат: дивіться відео

Раніше повідомлялось, що на горі Піп Іван Чорногірський цього ж дня зафіксували 12 градусів морозу та сильний західний вітер. Шторм на високогір'ї Карпат триває вже четверту добу поспіль і супроводжується значними снігопадами.

Крім того, найближчими днями в Україну зайдуть арктичні повітряні маси зі Скандинавії разом із південним циклоном. Синоптики прогнозують мокрий сніг, ожеледицю та морози до 6 градусів.