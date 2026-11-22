Погода

Начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань повідомив, що зниження температури в останні дні листопада є цілком закономірним явищем для цього сезону. Перші справжні зимові прояви можливі вже на початку наступного тижня.

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Як різко зміниться погода?

За прогнозом, у неділю, 22 листопада, атмосфера залишатиметься у відносно спокійному стані. Опади в цей день малоймовірні, а сонце частіше визиратиме з-за хмар. Вночі температура повітря знизиться до 0...-5 градусів, а також можлива ожеледиця на автошляхах. Вдень стовпчики термометрів покажуть 0...+5 градусів.

Ситуація зміниться у понеділок, 23 листопада, через переміщення температурно-контрастного циклону. Він утвориться над північчю Італії та спричинить в Україні нову порцію опадів у вигляді дощу та мокрого снігу. Через це на автошляхах місцями стане слизько, попередив синоптик.

Температура повітря на початку нового тижня вночі становитиме 0...-5 градусів, а вдень очікується 0...+5 градусів. При цьому у південних областях очікується тепліша погода – повітря прогріється до +9...+14 градусів.

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Як передає Постригань, міжнародні центри прогнозування орієнтують, що наступний робочий тиждень вирізнятиметься зимовим характером погоди. Так передбачається сніг та мокрий сніг; на дорогах збережеться ожеледиця, а місцями можливе формування нестійкого снігового покриву.

Температурний фон дещо знизиться: очікується -1...-6 градусів уночі та -3...+2 градуси вдень.

До речі, раніше синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що у неділю у західних областях вдень місцями очікується невеликий дощ із мокрим снігом, а в Карпатах можливий значний сніг і подекуди ожеледиця на дорогах. Водночас у решті регіонів країни цього дня переважатиме суха погода.