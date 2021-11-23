Снег с дождем и гололедица: патрульные предупредили водителей об опасности на дороге

В Украине возможно ухудшение погодных условий. В частности, возможен мокрый снег и гололедица. Из-за этого в Патрульной полиции призвали быть осторожнее на дорогах.

В Патрульной полиции сообщили, что почти во всех областях, кроме Юга, 23 ноября возможна гололедица. Также в большинстве регионов ожидают мокрый снег и дождь. Это может затруднить движение на дороге.

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Водителям напомнили о смене шин

В патрульной полиции отметили, что водителям нужно сменить шины на своих автомобилях на зимние. Кроме того, владельцев транспортных средств призвали пристально следить за ситуацией на дороге.

Также правоохранители призвали пешеходов переходить дорогу исключительно в отведенных для этого местах и использовать светоотражающие элементы.

Правила безопасности во время гололеда

Источник: ГСЧС

обратите внимание на свою обувь – она должна быть с рельефной подошвой и на низком каблуке:

передвигайтесь осторожно и не спеша. Не держите руки в карманах и наступайте на всю подошву;

старайтесь обходить наклонную поверхность.

Рекомендации водителям