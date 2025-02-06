Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Как долго будет идти снег в Украине

Согласно прогнозам синоптиков, уже в ближайшие дни морозы усилятся. Температура воздуха ночью в отдельных регионах опустится до -6 градусов по Цельсию, а днем будет оставаться около 0 градусов по Цельсию.

В Киеве и большинстве областей снег прогнозируют на 6 февраля, после чего установится преимущественно облачная, но сухая погода.

Прогноз погоды на 6 – 9 февраля:

6 февраля – возможен снег, температура днем от 0 до -2 градусов по Цельсию.

– возможен снег, температура днем от 0 до -2 градусов по Цельсию. 7 февраля – облачно с прояснениями, днем от -1 до +1 градуса по Цельсию.

– облачно с прояснениями, днем от -1 до +1 градуса по Цельсию. 8 февраля – облачно с прояснениями, днем от -1 до +1 градуса по Цельсию.

– облачно с прояснениями, днем от -1 до +1 градуса по Цельсию. 9 февраля – небольшая облачность, температура днем от -1 до +1 градуса по Цельсию.

Погода в Украине 6 – 9 февраля / Карты Укргидрометцентра

Таким образом, похолодание продлится как минимум до начала следующей недели, а снег будет падать преимущественно 6 февраля.