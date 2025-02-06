Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Чи зумовить тепла зима дуже спекотне літо: пояснення метеорологині

Як довго сніжитиме в Україні

Згідно з прогнозами синоптиків, уже найближчими днями морози посиляться. Температура повітря вночі в окремих регіонах опуститься до -6 градусів за Цельсієм, а вдень залишатиметься близько 0 градусів за Цельсієм.

У Києві та більшості областей сніг прогнозують на 6 лютого, після чого встановиться переважно хмарна, але суха погода.

Прогноз погоди на 6 – 9 лютого:

6 лютого – можливий сніг, температура вдень від 0 до -2 градусів за Цельсієм.

– можливий сніг, температура вдень від 0 до -2 градусів за Цельсієм. 7 лютого – хмарно з проясненнями, вдень від -1 до +1 градуса за Цельсієм.

– хмарно з проясненнями, вдень від -1 до +1 градуса за Цельсієм. 8 лютого – хмарно з проясненнями, вдень від -1 до +1 градуса за Цельсієм.

– хмарно з проясненнями, вдень від -1 до +1 градуса за Цельсієм. 9 лютого – невелика хмарність, температура вдень від -1 до +1 градуса за Цельсієм.

Погода в Україні 6 – 9 лютого / Карти Укргідрометцентру

Таким чином, похолодання триватиме щонайменше до початку наступного тижня, а сніг падатиме переважно 6 лютого.