Сейчас на дорогах Киевской области работает много спецтехники. Коммунальщики борются с последствиями снегопада.

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Что происходит на дорогах Киева и области

Еще с вечера 30 января дороги начали обрабатывать противогололедными средствами, а ночью уже убирали снег на улицах столицы. В течение ночи работало 302 единицы спецтехники.

Снег в столице убирают более 3,5 тысячи коммунальщиков. Мэр Виталий Кличко рассказал, что по состоянию на утро 31 января все улицы Киева убраны для безопасного проезда транспорта.

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На дорогах Киевской области также работает спецтехника:

  • работает 212 единиц спецтехники,
  • к работам привлечены 282 работника,
  • использовано 5 032 тонны песчано-соляной смеси.


В Киевской области чистят дороги / фото КОВА


Коммунальщики активно работают / фото КОВА


Киев и область засыпало снегом / фото КОВА

Погода в Киевской области 31 января

По данным синоптиков, днем 31 января в Киевской области прогнозируют местами небольшой снег с дождем. Кое-где на дорогах будет гололедица.

В течение дня синоптики прогнозируют от -1 мороза до 4 градусов тепла.

Непогода в Украине: последние новости

  • 28 января в Румынии и Молдове шли обильные снегопады, фиксировали также морозы. Кроме того, непогода накрыла Болгарию и добралась до Украины. В Одессе зафиксировали гололед.
  • Также на Юге Одесской области мокрый снег и гололедица усложнили передвижение транспорта по дорогам. Поэтому на трассе Одесса – Рени была многокилометровая пробка из грузовиков.
  • Кстати, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, когда следует ожидать снегопадов. По ее словам, морозы и снеговые осадки могут вернуться в Украину уже в конце этого месяца.