Сейчас на дорогах Киевской области работает много спецтехники. Коммунальщики борются с последствиями снегопада.
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Что происходит на дорогах Киева и области
Еще с вечера 30 января дороги начали обрабатывать противогололедными средствами, а ночью уже убирали снег на улицах столицы. В течение ночи работало 302 единицы спецтехники.
Снег в столице убирают более 3,5 тысячи коммунальщиков. Мэр Виталий Кличко рассказал, что по состоянию на утро 31 января все улицы Киева убраны для безопасного проезда транспорта.
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На дорогах Киевской области также работает спецтехника:
- работает 212 единиц спецтехники,
- к работам привлечены 282 работника,
- использовано 5 032 тонны песчано-соляной смеси.
В Киевской области чистят дороги / фото КОВА
Коммунальщики активно работают / фото КОВА
Киев и область засыпало снегом / фото КОВА
Погода в Киевской области 31 января
По данным синоптиков, днем 31 января в Киевской области прогнозируют местами небольшой снег с дождем. Кое-где на дорогах будет гололедица.
В течение дня синоптики прогнозируют от -1 мороза до 4 градусов тепла.
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- 28 января в Румынии и Молдове шли обильные снегопады, фиксировали также морозы. Кроме того, непогода накрыла Болгарию и добралась до Украины. В Одессе зафиксировали гололед.
- Также на Юге Одесской области мокрый снег и гололедица усложнили передвижение транспорта по дорогам. Поэтому на трассе Одесса – Рени была многокилометровая пробка из грузовиков.
- Кстати, заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, когда следует ожидать снегопадов. По ее словам, морозы и снеговые осадки могут вернуться в Украину уже в конце этого месяца.