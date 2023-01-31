Сейчас на дорогах Киевской области работает много спецтехники. Коммунальщики борются с последствиями снегопада.

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Что происходит на дорогах Киева и области

Еще с вечера 30 января дороги начали обрабатывать противогололедными средствами, а ночью уже убирали снег на улицах столицы. В течение ночи работало 302 единицы спецтехники.

Снег в столице убирают более 3,5 тысячи коммунальщиков. Мэр Виталий Кличко рассказал, что по состоянию на утро 31 января все улицы Киева убраны для безопасного проезда транспорта.

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На дорогах Киевской области также работает спецтехника:

работает 212 единиц спецтехники,

к работам привлечены 282 работника,

использовано 5 032 тонны песчано-соляной смеси.

Важно! Киевлян и жителей Киевской области призывают быть сознательными и не мешать работе спецтехники, а также необходимо быть осторожными и соблюдать безопасную дистанцию.



В Киевской области чистят дороги / фото КОВА



Коммунальщики активно работают / фото КОВА



Киев и область засыпало снегом / фото КОВА

Погода в Киевской области 31 января

По данным синоптиков, днем 31 января в Киевской области прогнозируют местами небольшой снег с дождем. Кое-где на дорогах будет гололедица.

В течение дня синоптики прогнозируют от -1 мороза до 4 градусов тепла.

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