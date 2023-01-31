Нині на дорогах Київщини працює багато спецтехніки. Комунальники борються з наслідками снігопаду.

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Що відбувається на дорогах Києва та області

Ще з вечора 30 січня дороги почали обробляти протиожеледними засобами, а вночі вже прибирали сніг на вулицях столиці. Протягом ночі працювало 302 одиниці спецтехніки.

Сніг у столиці прибирають понад 3,5 тисячі комунальників. Мер Віталій Кличко розповів, що станом на ранок 31 січня усі вулиці Києва прибрані для безпечного проїзду транспорту.

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На дорогах Київщини також працює спецтехніка:

  • працює 212 одиниць спецтехніки,
  • до робіт залучено 282 працівники,
  • використано 5 032 тонни піщано-соляної суміші.


На Київщині чистять дороги / фото КОВА


Комунальники активно працюють / фото КОВА


Київ та область засипало снігом / фото КОВА

Погода на Київщині 31 січня

За даними синоптиків, вдень 31 січня на Київщині прогнозують місцями невеликий сніг із дощем. Подекуди буде ожеледь, а на дорогах ожеледиця.

Протягом дня синоптики прогнозують від -1 морозу до 4 градусів тепла.

Негода в Україні: останні новини

  • 28 січня у Румунії та Молдові йшли сильні снігопади, фіксували також морози. Крім того, негода накрила Болгарію та дісталась України. В Одесі зафіксували ожеледицю.
  • Також на Півдні Одещини мокрий сніг та ожеледиця ускладнили пересування транспорту на дорогах. Через це на трасі Одеса – Рені був багатокілометровий затор із вантажівок.
  • До речі, заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, коли слід чекати снігопадів. За її словами, морози та снігові опади можуть повернутися в Україну вже наприкінці цього місяця.