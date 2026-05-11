Погода в Украине резко изменится: надвигаются грозы, шквалы и ливни, местами заморозки

На ближайшей неделе погода в Украине ощутимо изменится из-за активизации циклонов, ожидаются дождливые, облачные и прохладные условия. Местами возможны сильные ливни с грозами, градом и даже шквалистым ветром.

Также существует угроза кратковременного возвращения заморозков. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.

Какой будет погода в будни?

У понедельник, 11 мая, дожди выпадут на крайнем западе и Левобережье, возможен туман, а в восточных областях – грозы. Температура воздуха ночью составит +9...+14 градусов, в западных регионах будет +3...+8 градусов.

Днем на Левобережье прогнозируют +15...+20 градусов, на Правобережье ожидается +20...+25 градусов. У вторник, 12 мая, в северных, западных центральных и южных областях выпадут дожди, возможны грозы.

Также, за исключением восточной части, местами возможны шквалы от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет в пределах +8...+13 градусов, днем – +17...+24 градусов, на крайнем западе – +10...+15 градусов.

У среду, 13 мая, возможен значительный дождь, на Левобережье грозы, местами также град и шквалы. В Карпатах возможен мокрый снег. В южной части скорость ветра может достигать от 15 до 20 метров в секунду.

Температура воздуха на Правобережье ночью будет колебаться в пределах +2...+8 градусов, днем ожидается +9...+14 градусов. На Левобережье прогнозируют ночью +10...+15 градусов, днем она повысится до 18...+23 градусов.

У четверг, 14 мая, ночью и утром возможен туман. Температура ночью будет +6...+13 градусов, на крайнем западе – 0...+5 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-2 градусов, днем – +16...+21 градусов.

У пятницу, 15 мая, умеренные дожди возможны только в южных областях. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +7...+12 градусов, на крайнем западе будет +2...+7 градусов, днем пригреет до +18...+23 градусов.

Что прогнозируют на выходные?

У субботу, 16 мая, дожди выпадут в большинстве областей, в частности на юге. Возможны грозы, град и шквалы. Температура ночью будет +7...+12 градусов, днем – 21...+26 градусов, в юго-западных регионах – +16...+21 градусов.

У воскресенье, 17 мая, сохранятся незначительные и умеренные дожди в большинстве регионов, в западных осадки будут значительными. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8...+14 градусов, днем пригреет до +22...+27 градусов.

Какой будет погода вскоре?

В ближайшие дни в Украине ожидается умеренное снижение температурных значений после периода аномально теплого начала мая. В части регионов такое снижение будет сопровождаться грозами и кратковременными дождями.

Синоптик Виталий Постригань предостерегал, что в течение ближайшей недели на территории Украины будет преобладать более влажная и прохладная погода из-за активизации циклонов над Атлантикой, кое-где это повлечет дожди.

Кстати, объясняли, что грозы являются привычным явлением для мая, ведь именно в этот период погода постепенно переходит к летнему режиму. Из-за интенсивного прогревания земной поверхности возрастает нестабильность атмосферы.