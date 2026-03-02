Будут ли сильные снегопады в марте, и возможен ли снег в апреле: что говорят синоптики
- Март является переходным месяцем с возможными погодными изменениями, пока снегопадов не предвидят.
- В апреле может выпасть снег, но это трудно спрогнозировать заранее, поскольку такие явления краткосрочные.
Март является переходным месяцем между зимой и весной, из-за чего в этот период возможны погодные качели. Сейчас синоптическая ситуация не предусматривает снегопадов, однако возвращение такого явление возможно.
Об этом сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в эксклюзивном интервью для 24 Канала.
Возможны ли погодные сюрпризы в марте и весной?
Синоптик объяснил, что март традиционно является переходным периодом, поэтому неустойчивая погода, резкие изменения температур и подобные осадки не является чем-то необычным. Впрочем, текущие прогнозы, в частности, на первую декаду месяца, не указывают на такие условия.
Однако мы понимаем, что это переходный месяц, погода постоянно меняется, атмосфера движется, и в принципе может быть что угодно. Мы будем следить за тем, как меняется синоптическая ситуация и подробнее сообщать об этом в более короткий период,
– рассказал он.
По его словам, в целом климатическая характеристика является изменчивой, среднемесячное количество осадков составляет 26 – 51 миллиметр, а на Закарпатье и горных районах – до 106 миллиметров. На высокогорье Карпат он составляет до 35 миллиметров.
В марте также возможны гололед и налипание мокрого снега, а также порывистый ветер. Также, зависимости от температуры и атмосферных процессов, в середине или в конце месяца местами могут начинаться первые грозы.
"Пока мы не можем сказать, будут ли снегопады, и будет ли, например, и сама гроза, поскольку это краткосрочные явления, которые можно увидеть примерно за 3 суток до их начала. Впрочем, это возможно", – заметил Иван Семилит.
Отвечая на вопрос о том, были ли случаи, когда в апреле выпадал снег, синоптик отметил, что такая чрезвычайная ситуация была в конце марта 2013 года, и пока трудно ответить, произойдет ли подобное в этом году.
Какой будет погода в начале весны?
Ранее сообщали, что после окончания зимы в Украину после окончания зимы придет незначительное потепление, температурные показатели вырастут на несколько градусов. Впрочем, резких изменений в сторону повышения в ближайшее время ждать не стоит.
В целом погода в Украине в течение первой декады марта в основном будет теплой и сухой из-за антициклонального характера, поэтому, согласно прогнозам, не будет сопровождаться существенными осадками.
К слову, недавно стало известно, что Укргидрометцентр запускает мобильное приложение "цеПогода" для получения точных метеорологических прогнозов без посредников. Приложение предлагает детальные прогнозы на 5 суток.