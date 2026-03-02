Будут ли сильные снегопады в марте, и возможен ли снег в апреле: что говорят синоптики

Март является переходным месяцем между зимой и весной, из-за чего в этот период возможны погодные качели. Сейчас синоптическая ситуация не предусматривает снегопадов, однако возвращение такого явление возможно.

Об этом сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

Смотрите также Синоптик рассказал, какой погода будет в марте, и где может быть теплее

Возможны ли погодные сюрпризы в марте и весной?

Синоптик объяснил, что март традиционно является переходным периодом, поэтому неустойчивая погода, резкие изменения температур и подобные осадки не является чем-то необычным. Впрочем, текущие прогнозы, в частности, на первую декаду месяца, не указывают на такие условия.

Однако мы понимаем, что это переходный месяц, погода постоянно меняется, атмосфера движется, и в принципе может быть что угодно. Мы будем следить за тем, как меняется синоптическая ситуация и подробнее сообщать об этом в более короткий период,

– рассказал он.

По его словам, в целом климатическая характеристика является изменчивой, среднемесячное количество осадков составляет 26 – 51 миллиметр, а на Закарпатье и горных районах – до 106 миллиметров. На высокогорье Карпат он составляет до 35 миллиметров.

В марте также возможны гололед и налипание мокрого снега, а также порывистый ветер. Также, зависимости от температуры и атмосферных процессов, в середине или в конце месяца местами могут начинаться первые грозы.

"Пока мы не можем сказать, будут ли снегопады, и будет ли, например, и сама гроза, поскольку это краткосрочные явления, которые можно увидеть примерно за 3 суток до их начала. Впрочем, это возможно", – заметил Иван Семилит.

Отвечая на вопрос о том, были ли случаи, когда в апреле выпадал снег, синоптик отметил, что такая чрезвычайная ситуация была в конце марта 2013 года, и пока трудно ответить, произойдет ли подобное в этом году.

Полезно! Планируй день без сюрпризов. Проверь погоду в своем населенном пункте в новом сервисе Погода от 24 Канала.

Какой будет погода в начале весны?

Ранее сообщали, что после окончания зимы в Украину после окончания зимы придет незначительное потепление, температурные показатели вырастут на несколько градусов. Впрочем, резких изменений в сторону повышения в ближайшее время ждать не стоит.

В целом погода в Украине в течение первой декады марта в основном будет теплой и сухой из-за антициклонального характера, поэтому, согласно прогнозам, не будет сопровождаться существенными осадками.

К слову, недавно стало известно, что Укргидрометцентр запускает мобильное приложение "цеПогода" для получения точных метеорологических прогнозов без посредников. Приложение предлагает детальные прогнозы на 5 суток.