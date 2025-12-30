До 6 раз в год по всей планете: в Киеве наблюдали уникальное природное явление

В ночь на 30 декабря жители столицы наблюдали редкое погодное явление. Сильный снегопад и метель сопровождалась молнией и звуками грома.

Об уникальном явлении рассказывает 24 Канал со ссылкой на местные паблики.

Смотрите также Перед Новым годом Украину накроет снегом до 32 сантиметров: где ждать самые большие сугробы

Какое редкое природное явление наблюдали в Киеве?

В ночь на 30 декабря Киев накрыл мощный снегопад и метель, которые сопровождались редким для зимы природным явлением – грозой с громом и молнией. О необычном явлении сообщили пользователи соцсетей, где также обнародовали видео непогоды.

Такая погода сделала ночь по-настоящему уникальной.

Это природное явление называется снежной или снежной грозы. Известно, что это редкое метеорологическое событие, во время которого вместо дождя выпадает сильный снег, ледяной дождь или град. По данным специалистов, на планете подобное случается лишь около 5 – 6 раз в год.

В Киеве бушует сильная непогода: смотрите видео

В Киеве наблюдается метель с громом и молнией: смотрите видео

Погода в Киеве в ночь на 30 декабря: смотрите видео

Впрочем, в связи с погодными условиями, в столице объявили І уровень опасности – желтый. Водителей и пешеходов призывают быть осторожными на дорогах и соблюдать все правила безопасного движения.

Где еще ждать снег в ближайшее время?