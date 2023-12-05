Майор Нацгвардии Денис Нагорный рассказал 24 Каналу, как зима влияет на ход событий на фронте. По его словам, летом Силы обороны активно применяли колесную технику, сейчас в основном используется гусеничная.

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Из-за непогоды украинские воины сталкиваются с разными проблемами:

ухудшается наблюдение за противником;

дроны могут не взлететь из-за сильного ветра;

не всегда "птички" способны показать переднюю линию врага.

Оккупантов не останавливает грязь в окопах

Огромное болото воины одолевают на тяжелой технике. Окопы превратились в грязь как у украинских защитников, так и в оккупантов. У россиян огромные потери, потому что логистическая система находится под контролем Сил обороны. Однако грязь не останавливает захватчиков, они продолжают набивать окопы человеческой силой, не обеспечивая ее.

Заметьте! По состоянию на 5 декабря Россия потеряла 333 840 личного состава. Также украинские военные уничтожили 5 587 танков, 10 416 боевых бронированных машин, 7 987 артиллерийских систем, 913 реактивных систем залпового огня, 605 средств ПВО, 323 самолета, 324 вертолета.

Боец рассказал, что бывают случаи, когда в одной "норе" сбиваются 20 – 30 российских оккупантов, которые впоследствии пытаются штурмовать украинские позиции. Наши военные прозвали таких захватчиков "копателями".

Они просто вооружены автоматами. Часто бывает, что они в летней одежде, с обморожениями. У них там страшное происходит. А у нас наоборот. Мы заботимся о бойце, сидящем на переднем крае, стараемся его максимально логистически обеспечить, чтобы человеку было комфортно вести боевые действия,

– подчеркнул Денис Нагорный.

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