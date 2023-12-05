Майор Нацгвардії Денис Нагорний розповів 24 Каналу, як зима впливає на перебіг подій на фронті. За його словами, влітку Сили оборони активно застосовували колісну техніку, зараз же здебільшого використовується гусенична.

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Через негоду українські воїни стикаються з різними проблемами:

погіршується спостереження за противником;

дрони можуть не злетіти через сильний вітер;

не завжди "пташки" спроможні показати передню лінію ворога.

Окупантів не зупиняє грязюка в окопах

Величезне болото воїни долають на важкій техніці. Окопи перетворилися на багнюку як в українських захисників, так і в окупантів. Росіяни мають величезні втрати, бо логістична система перебуває під контролем Сил оборони. Проте грязюка не зупиняє загарбників, вони далі продовжують набивати окопи людською силою, не забезпечуючи її.

Зауважте! Станом на 5 грудня Росія втратила 333 840 особового складу. Також українські військові знищили 5 587 танків, 10 416 бойових броньованих машин, 7 987 артилерійських систем, 913 реактивних систем залпового вогню, 605 засобів ППО, 323 літаки, 324 гелікоптери тощо.

Боєць розповів, що бувають випадки, коли в одній "норі" збиваються 20 – 30 російських окупантів, які потім намагаються штурмувати українські позиції. Наші військові прозвали таких окупантів "копачами".

Вони просто озброєнні автоматом. Часто буває, що вони в літньому одязі, з обмороженнями. У них там страшне відбувається. А в нас навпаки. Ми переймаємося за бійця, який сидить на передньому краю, намагаємося його максимально логістично забезпечити, щоб людині було комфортно вести бойові дії,

– наголосив Денис Нагорний.

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