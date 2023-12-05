Майор Нацгвардії Денис Нагорний розповів 24 Каналу, як зима впливає на перебіг подій на фронті. За його словами, влітку Сили оборони активно застосовували колісну техніку, зараз же здебільшого використовується гусенична.
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Через негоду українські воїни стикаються з різними проблемами:
- погіршується спостереження за противником;
- дрони можуть не злетіти через сильний вітер;
- не завжди "пташки" спроможні показати передню лінію ворога.
Окупантів не зупиняє грязюка в окопах
Величезне болото воїни долають на важкій техніці. Окопи перетворилися на багнюку як в українських захисників, так і в окупантів. Росіяни мають величезні втрати, бо логістична система перебуває під контролем Сил оборони. Проте грязюка не зупиняє загарбників, вони далі продовжують набивати окопи людською силою, не забезпечуючи її.
Боєць розповів, що бувають випадки, коли в одній "норі" збиваються 20 – 30 російських окупантів, які потім намагаються штурмувати українські позиції. Наші військові прозвали таких окупантів "копачами".
Вони просто озброєнні автоматом. Часто буває, що вони в літньому одязі, з обмороженнями. У них там страшне відбувається. А в нас навпаки. Ми переймаємося за бійця, який сидить на передньому краю, намагаємося його максимально логістично забезпечити, щоб людині було комфортно вести бойові дії,
– наголосив Денис Нагорний.
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Погода ускладнює бойові дії
- У Центрі протидії дезінформації розповіли, що через дощі та мокрий сніг сильно знижується прохідність бронетехніки. Льотчикам також стає складніше взимку, адже погано видно через високу хмарність і опади. Внаслідок підмерзання пороху зменшується дальність стрільби артилерії.
- В аналізі американського Інституту вивчення війни (ISW) мовиться, що погані погодні умови продовжують уповільнювати темпи бойових дій по всій лінії фронту як з боку українських воїнів, так і зі сторони російських загарбників, але не зупинили їх повністю.
- Речник командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо заявив, що російські війська активно застосовують авіацію на Бахмутському напрямку, коли дозволяє погода. Утім, вона не впливає суттєво на роботу російської артилерії.