Снег, мороз и несколько теплых дней: народный синоптик о погоде в Украине в ноябре

Уже через несколько дней в Украину придет третий осенний месяц, который еще больше приблизит нас к зиме. Народный синоптик рассказал, какой погоды украинцам следует ожидать в ноябре.

В начале нового месяца погода в Украине будет достаточно комфортной. Об этом сообщил Владимир Деркач.

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Какую погоду в Украине обещают в ноябре

1 – 2 дня порадуют украинцев теплом и солнцем. В первой декаде ноября состоится плавный переход от ранней и зрелой осени в более позднюю.

Приблизительно с середины этого периода придет похолодание, дождь, иногда с переходом в мокрый снег. Температура снизится, особенно ночью,

– рассказал народный синоптик.

Температура воздуха упадет и в начале второй декады. По словам Деркача, природа уже проведет репетицию перехода в зиму.

В конце осени сильно похолодает

Несколько более теплых и сухих дней возможны в середине месяца. В то же время последние 10 дней ноября снова принесут понижение температуры. Сначала столбики термометров сильно опустятся ночью, а уже через 1 – 2 дня и днем.

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Украину могут накрыть небольшие морозы, а некоторые регионы – даже достаточно сильные. Кроме того, усилятся осадки, которые уже в большинстве своем будут в форме снега или мокрого снега. Всё зависит от региона. Окончание осени, по словам Деркача, будет уже достаточно зимним.