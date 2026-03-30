Метель, сильный ветер и туман: в Карпаты за день до апреля вернулась зима
- В Карпатах на горе Поп Иван сильный ветер, туман и метель.
- Спасатели призывают туристов быть осторожными или воздержаться от походов.
На горе Поп Иван 30 марта сложные погодные условия: сильный ветер, туман и метель. Склоны полностью покрыты снегом, что делает движение опасным для туристов.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Что известно о зимней погоде в Карпатах?
На горе Поп Иван наблюдают плотную облачность и туман. Сильный ветер и метель значительно усложняют видимость.
Северный ветер усиливается до 14 метров в секунду, температура воздуха держится на уровне -3 градусов. Кроме этого, из-за повышенной влажности поверхности покрыты льдом.
Спасатели призывают туристов быть осторожными. Из-за скользких склонов и сильного ветра холод ощущается значительно сильнее. Любителям высокогорья советуют внимательно планировать маршруты или вообще воздержаться от походов без надлежащей подготовки.
Какая погода будет в Украине в ближайшее время?
В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода. Однако небо все чаще будут затягивать облака, а осадки станут более интенсивными. На западе и в Карпатах возможен мокрый снег, а на остальной территории будут преобладать дожди и туманы.
Солнечная и спокойная погода в Украине постепенно меняется на более переменчивую и влажную. Уже в начале новой рабочей недели, 30 – 31 марта, ожидаются дожди, грозы и местами мокрый снег. Дневная температура начнет постепенно снижаться.
По прогнозам синоптиков, в начале апреля в страну может прийти арктическое вторжение из Скандинавии, что традиционно сопровождает период накануне Пасхи.