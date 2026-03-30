Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Что известно о зимней погоде в Карпатах?

На горе Поп Иван наблюдают плотную облачность и туман. Сильный ветер и метель значительно усложняют видимость.

Северный ветер усиливается до 14 метров в секунду, температура воздуха держится на уровне -3 градусов. Кроме этого, из-за повышенной влажности поверхности покрыты льдом.

Спасатели призывают туристов быть осторожными. Из-за скользких склонов и сильного ветра холод ощущается значительно сильнее. Любителям высокогорья советуют внимательно планировать маршруты или вообще воздержаться от походов без надлежащей подготовки.

