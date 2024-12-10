В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях из-за непогоды. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА, КГГА и пользователей социальных сетей.

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В Киеве выпало много снега

В Киевской городской государственной администрации рассказали, что в украинской столице уже выпал мокрый снег. Спецтехника "Киевавтодора" уже очищает дорожное покрытие.

К обработке дорожного покрытия привлечены 233 единицы спецтехники "Киевавтодор" и 143 работника в составе 22 бригад по ручной уборке. Прежде всего специалисты обрабатывают и очищают городские дороги, мосты, путепроводы, спуски и подъемы,

– отметили в КГГА.

В Киеве спецтехника уже работает на дорогах / Видео КГГА

В то же время там отметили, что в парках и скверах привлечено 598 работников и 47 единиц техники "зеленстроев". Противогололедную обработку во дворах и придомовых территориях выполняют 3,5 тысячи работников управляющих компаний.

Из-за снега на киевских дорогах возможен гололед / Видео КГГА

В Киевской городской военной администрации в свою очередь предупредили киевлян о налипании мокрого снега и гололеде на дорогах. Из-за этого в городе объявили І уровень опасности, желтый.

"Будьте внимательны и осторожны! Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог", – написали в КГГА.



Снег в Киеве 10 декабря / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Заснежило также и во Львове

Утром 10 декабря снег также выпал и во Львове. Из-за непогоды на автомобилях уже образовался слой льда на стекле, который водителям надо растапливать и расчищать.



На машинах во Львове уже есть снег / Фото из телеграм-канала Игоря Зинкевича

Снег в городе начал идти еще со вчерашнего дня. Корреспонденты 24 Канала отметили, что снежило в городе быстро, из-за чего почти сразу образовался толстый слой снежной корки.

Каким был снег во Львове 10 декабря / Фото Вероники Гавриленко и Михаила Гемы, 24 Канал

Вечером выпадало много снега во Львове: смотрите видео

К слову, синоптики предупреждали об опасных метеорологических явлениях в нескольких областях нашего государства 10 декабря. Говорилось о гололедице, гололед, а также мокрый снег.