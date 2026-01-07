Украину засыпало снегом: непогода наделала проблем во многих областях, на дорогах осложнения

В среду, 7 января, большинство областей Украины накрыли снегопады. Из-за сильных осадков ситуация на дорогах существенно осложнилась, водителей призывают быть осторожными.

Где выпало больше всего снега и как коммунальщики ликвидируют последствия непогоды – читайте в материале 24 Канала.

Какие области замело снегом?

Этой ночью снегом засыпало в частности Киев и область: сейчас коммунальщики очищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами главные магистрали, мосты, спуски и подъемы.

Всего к расчистке дорог привлекли 289 единиц спецтехники "Киевавтодора".

По прогнозам синоптиков, днем в столице осадки будут продолжаться – возможен умеренный мокрый снег, туман и гололедица на дорогах.

Просим водителей быть максимально осмотрительными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию. А пешеходов – быть осторожными и не забывать носить фликеры в темное время суток,

– призвали в КГГА.

В Киеве продолжается расчистка дорог / Фото: КГГА

Значительные осадки пришли и на Прикарпатье. Там к расчистке дорог государственного значения привлечены 71 работник и 55 единиц спецтехники.

Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук заявила, что сейчас проезд по автодорогам области, в частности на горных перевалах, обеспечен.

В регионе также возможно дальнейшее осложнение погодных условий в ближайшие дни. 7 – 9 января на Прикарпатье прогнозируются значительные снегопады, порывы ветра со скоростью 15 – 20 метров в секунду и метели. На дорогах возможен снежный накат, заносы и гололедица.

На Прикарпатье замело дороги: смотрите видео

Не исключением стала и Харьковская область. По словам председателя ОГА Олега Синегубова, там прогнозируют туман с видимостью 200 – 500 метров, а на дорогах – гололедицу.

Местные власти также призвали харьковчан быть осторожными, особенно во время движения по автодорогам.

Туман на Харьковщине / Фото: Харьковская ОГА

Кроме этого, снегопад осложнил движение на трассе Киев – Чоп на Закарпатье и Львовщине.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что это касается отрезка дороги с 620 до 704 километр.

По возможности просим направлять транспортные средства на места отстоя, чтобы обеспечить работу снегоуборочной техники на сложных участках дороги,

– написал он.

Водителей грузового транспорта призвали временно воздержаться от дальнейшего движения в направлении Закарпатской области. По словам местных властей, такие ограничения являются временными и введены из соображений безопасности – для недопущения заторов и аварийных ситуаций на перевале.

На Львовщине движение транспорта затруднено / Фото: ОВА

Сложности на дорогах возникли и на Волыни: там автодороги государственного значения расчищают 32 спецмашины.

Также Луцк готовится к будущим осложнениям погоды. Городской голова Игорь Полищук сообщил, что по прогнозам сильный снег будет идти с 4 утра четверга до 3 ночи пятницы.

В усиленном режиме работают также коммунальщики Сумщины. В области работают 140 единиц спецтехники, проезд по дорогам всех уровней обеспечен. К тому же на автодорогах усилено полицейское патрулирование – для контроля безопасности движения и помощи водителям.

Какая сейчас ситуация в энергосистеме?

В Укрэнерго сообщили, что из-за неблагоприятных погодных условий и снегопадов на утро 7 января был полностью или частично обесточен 21 населенный пункт в Закарпатской области.

Также в результате непогоды есть обесточенные потребители в Киевской области. Сейчас в обоих регионах поврежденные линии восстанавливают бригады местных облэнерго.