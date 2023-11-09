Где именно его ждать, рассказала синоптик Укргидрометцентра. Наталья Птуха отметила, что, по предварительным расчетам, со второй половины ноября температура будет ощутимо снижаться.

К слову Ощутим дыхание ноября, – синоптики назвали дату похолодания

Где в Украине прогнозируют снег

Предварительно уже 13 – 14 ноября ожидаются определенные изменения, перестройка синоптических процессов. Правда, прогнозы разных моделей различаются.

Пока еще даже не снегопады, а просто снег или даже осадки смешанной фазы — снег с дождем, или просто мокрый снег ожидаются только преимущественно в Карпатах. Там это явление и было уже периодически, и снова возможно, особенно после прохождения циклона в среду, а затем и в субботу. Там уже, в принципе, даже снежный покров образуется,

– подчеркнула Наталья Птуха.

Синоптик добавила, что остальную территорию пока еще обходят такие снежные полноценные циклоны. Однако это прогноз до середины ноября, то есть до 15-го числа. Дальше ситуация может измениться.

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Обратите внимание! Укргидрометцентр прогнозировал, что ночью 9 ноября на Юго-Востоке и Востоке пройдут умеренные, на остальной территории небольшие дожди. В Карпатах – с мокрым снегом. Кстати, он ожидается и 11 ноября.

Добавим, что ночью столбики термометров уже будут достигать 0 – 7 градусов тепла. Днем 7 – 13. Так что одевайтесь теплее, потому что на улице уже будет прохладно.

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