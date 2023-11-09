Де саме його чекати, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру. Наталія Птуха зауважила, що, за попередніми розрахунками, з другої половини листопада температура буде відчутно знижуватися.

До слова Відчуємо подих листопада, – синоптики назвали дату похолодання

Де в Україні прогнозують сніг

Попередньо, уже 13 – 14 листопада очікуються певні зміни, перебудова синоптичних процесів. Щоправда, прогнози різних моделей різняться.

Поки ще навіть не снігопади, а просто сніг, або навіть опади змішаної фази — сніг з дощем, або просто мокрий сніг очікуються лише переважно в Карпатах. Там це явище і було вже періодично, і знову може бути, особливо після проходження циклону в середу, а потім і в суботу. Там вже, в принципі, навіть сніговий покрив утвориться,

– підкреслила Наталія Птуха.

Синоптикиня додала, що решту території поки що оминають такі снігові повноцінні циклони. Однак, це прогноз до середини листопада, тобто до 15-го числа. Далі ситуація може змінитися.

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Зверніть увагу! Укргідрометцентр прогнозував, що вночі 9 листопада на Південному Сході та Сході пройдуть помірні, на решті території невеликі дощі. У Карпатах – з мокрим снігом. До речі, він очікуєтьчя й 11 листопада.

Додамо, що вночі стовпчики термометрів вже сягатимуть 0 – 7 градусів тепла. Вдень 7 – 13. Тож одягайтеся тепліше, бо на вулиці вже буде прохолодно.

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