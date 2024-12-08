Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Погода в Украине

По прогнозу Кибальчича, в понедельник, 9 декабря, ночью местами на Западе, днем также в южных и центральных регионах пройдут умеренные дожди.

В Карпатах и на Прикарпатье сильный мокрый снег с дождем, в высокогорной части метели. В Одесской области днем ожидаются сильные дожди, местами с грозами,

– отметил метеоролог.

Между тем в северных и восточных областях преимущественно без осадков.

Во вторник по всей Украине ожидается неустойчивая и влажная погода. Будут умеренные осадки. На Западе и Севере мокрый снег. На остальной территории – дождь и морось. На Юге днем временами сильные дожди, также возможны грозы.

Далее, 11 декабря, в большинстве областей умеренные осадки преимущественно в виде дождя и мороси, местами с мокрым снегом. Только на Западе преимущественно без осадков.

В четверг, 12 декабря, ночью в большинстве областей небольшой дождь с переходом в мокрый снег. Впрочем, днем осадки сохранятся только на Востоке и в Приазовье. Кое-где на дорогах северных и западных областей гололедица.

На пятницу осадки пока не ожидаются. Такая погода, вероятно, сохранится и в субботу. Лишь днем в Карпатах и на Закарпатье мокрый снег и дождь, кое-где гололедица.

15 декабря в Украине ожидается неустойчивая погода. В воскресенье пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Кое-где налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.