Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Читайте також Погода на січень 2025: буде аномальне тепло чи затяжні морози

Погода в Україні

За прогнозом Кібальчича, у понеділок, 9 грудня, вночі подекуди на Заході, вдень також у південних і центральних регіонах пройдуть помірні дощі.

У Карпатах та на Прикарпатті сильний мокрий сніг з дощем, у високогірній частині хуртовини. На Одещині вдень очікуються сильні дощі, подекуди з грозами,

– зазначив метеоролог.

Тим часом у північних і східних областях переважно без опадів.

У вівторок по всій Україні очікується нестійка та волога погода. Будуть помірні опади. На Заході та Півночі мокрий сніг. На решті території – дощ і мряка. На Півдні вдень часом сильні дощі, також можливі грози.

Далі, 11 грудня, в більшості областей помірні опади переважно у вигляді дощу та мряки, подекуди з мокрим снігом. Тільки на Заході переважно без опадів.

У четвер, 12 грудня, вночі у більшості областей невеликий дощ із переходом у мокрий сніг. Втім, вдень опади збережуться лише на Сході та у Приазов'ї. Подекуди на дорогах північних і західних областей ожеледиця.

На п'ятницю опади поки не очікуються. Така погода, ймовірно, утримається і в суботу. Лише вдень у Карпатах і на Закарпатті мокрий сніг і дощ, подекуди ожеледиця.

15 грудня в Україні очікується нестійка погода. У неділю пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.