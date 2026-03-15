Где пройдут мокрый снег и дожди, и как изменится погода с началом новой недели

Солнечная и сухая погода, которая установились в Украине в начале марта, постепенно меняется. В начале новой недели придет больше облачности, снижение атмосферного давления и температуры, возможны незначительные осадки.

Несмотря на это, образования снежного покрова не будет из-за плюсовых температур, за исключением высокогорья Карпат. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какой будет погода в будни?

У понедельник, 16 марта, в восточных областях возможны незначительные дожди. Ночью температура воздуха будет -2...+3 градусов, в южных областях она составит +2...+7 градусов, днем прогнозируют +8...+13 градусов.

У вторник, 17 марта, в западных и восточных областях пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В Карпатах и на Прикарпатье они будут с мокрым снегом. В ночные и утренние часы возможно возникновение тумана.

Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах -2...+3 градусов, в течение дня ожидается +7...+12 градусов, в северо-восточной части, а также на крайнем западе синоптик прогнозирует +2...+7 градусов.

У среду, 18 марта, возможен дождь и морось, в северных и западных регионах – дождь с мокрым снегом. Температура ночью будет -2...+3 градусов, днем +5...+10 градусов, в юго-западных регионах – +7...+12 градусов.

У четверг, 19 марта, согласно прогнозу, в северных и западных областях будут незначительный мокрый снег и дождь. В Крыму и Приазовье местами возможно усиление ветра, со скоростью от 15 до 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -3...+2 градусов, в дневные часы она будет колебаться в диапазоне +5...+10 градусов, одновременно в Приазовье и на Закарпатье прогнозируют повышение до +11...+14 градусов.

У пятницу, 20 марта, в западных и северных областях будет незначительный мокрый снег и дождь. Температура ночью будет -3...+2 градусов, днем – +5...+10 градусов, в Приазовье и на Закарпатье пригреет до +11...+13 градусов.

Как изменится погода в конце недели?

У субботу, 21 марта, в юго-восточной части будет незначительный дождь, а местами – туман. Температура воздуха ночью будет -2...+3 градусов, днем прогнозируют +5...+10 градусов, в Крыму и на Закарпатье +11...+13 градусов.

У воскресенье, 22 марта, существенных осадков в Украине не предвидится. Температура воздуха ночью составит -3...+2 градусов, днем она будет колебаться в пределах +7...+12 градусов, на Закарпатье пригреет до +14 градусов.

Полезно! Планируй день без сюрпризов. Проверь погоду в своем населенном пункте в сервисе Погода от 24 Канала.

