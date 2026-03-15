15 марта для всей территории Украины пройдет без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Где ухудшится погода 15 марта?
Впрочем, для части регионов объявлен первый уровень опасности в связи с сильным ветром. Так, по прогнозу, днем порывы ветра в юго-восточных областях Украины составят 15 – 20 метров в секунду. Речь идет о Запорожье, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Херсонской областях.
Синоптики предупреждают, что такая погода может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб и вызвать проблемы с движением транспорта на дорогах и улицах.
В остальных областях ветер будет разгоняться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Заметим, что средняя температура воздуха днем будет колебаться от 8 до 13 градусов тепла.
Какую погоду ожидать в Украине в ближайшие дни?
- В Украине с 15 по 17 марта температура ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 4 градусов мороза, днем – от 8 до 15 градусов тепла. 16 марта в восточных и юго-восточных областях температура снизится до 5 – 11 градусов тепла.
- 16 и 17 марта в восточной и юго-восточной частях Украины прогнозируют дожди с мокрым снегом. В то же время в юго-восточных областях и в западных регионах ожидаются сильные порывы ветра.
- С 16 марта на погоду начнут оказывать влиять атмосферные фронты, которые вызовут дожди и снижение дневной температуры.