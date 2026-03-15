15 марта для всей территории Украины пройдет без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Где ухудшится погода 15 марта?

Впрочем, для части регионов объявлен первый уровень опасности в связи с сильным ветром. Так, по прогнозу, днем порывы ветра в юго-восточных областях Украины составят 15 – 20 метров в секунду. Речь идет о Запорожье, Днепропетровской, Луганской, Донецкой, Херсонской областях.

Синоптики предупреждают, что такая погода может осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб и вызвать проблемы с движением транспорта на дорогах и улицах.

В остальных областях ветер будет разгоняться со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Заметим, что средняя температура воздуха днем будет колебаться от 8 до 13 градусов тепла.

