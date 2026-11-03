Будет ли снег в Украине в ноябре: синоптики объяснили, где и какие осадки возможны

Погода

Об этом в интервью 24 Каналу сообщила ведущий специалист отдела по связям со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Оксана Скляр.

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Снег в ноябре

Как пояснила Скляр, в последние десятилетия периоды со снегом в Украине обычно длились с ноября по март или апрель. Однако из-за изменения климата устойчивый снежный покров в ноябре пока не формируется.

"То, что мы прогнозируем, – это лишь возможный мокрый снег в Карпатах, где из-за высокогорья, других климатических условий, циркуляции атмосферы, температуры воздуха и орографического фактора образуется снег", – добавила специалист.

В то же время прогнозировать устойчивый снежный покров пока рано, отметила Скляр. Температура воздуха еще не перешла к стабильным минусовым значениям и колеблется преимущественно от 0 до +15 градусов. Такие показатели соответствуют метеорологической осени.

Кроме того, в последние годы мы заметили, что снежный покров не всегда формируется даже в декабре. Поэтому говорить о том, что в ноябре он точно будет, мы пока не можем– отметила специалист.

В этом месяце в прогнозах возможны осадки смешанной фазы – к дождю местами будет примешиваться мокрый снег. Однако после него может прийти теплая воздушная масса, которая вызовет потепление и таяние осадков.